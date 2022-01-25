Duy da inanma: Sanayide gazı kesen BOTAŞ’ın depoları doluymuş

BOTAŞ, son günlerde sanayide yaşanan doğalgaz kısıtlamaları nedeniyle ortaya atılan iddialara yanıt vererek, İran dahil hiçbir tedarikçisine borcu bulunmadığını bildirdi. Ancak BOTAŞ’ın açıklamasında rekor sayılabilecek büyüklükteki kesinti için net bir bilgi verilemedi.

İran’ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış perşembe günü azaltılmış, ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.

Diken’e konuşan sektör kaynakları, Enerji Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de 4 bin 500 megavat enerji kesme kararı aldığını, kesintilerin organize sanayi bölgeleriyle sınırlı kalmayıp önümüzdeki günlerde meskenlere yansımasının beklendiğini aktarmıştı.

GazDay Enerji Genel Müdürü Mehmet Doğan, Türkiye tarihinde ilk defa tüm sanayinin enerjisinin aynı anda aynı süreyle kesilmeye çalışıldığını söylerken, asıl sorunun arz güvenliğinin sağlanamaması olduğunu savundu. Doğan, 15 Mart’a kadar enerji krizinin tekrarlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan BOTAŞ, “İran’a borcu olduğu için böyle bir kesinti yapıldı” iddiaları kabul etmeyerek ”BOTAŞ’ın İran dahil hiçbir tedarikçisine borcu bulunmamaktadır” dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Yaz döneminde doğalgaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğalgaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğalgaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır.”

Türkiye’nin yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdiği yönündeki iddiaya BOTAŞ, “Türkiye’nin yaz dönemi doğalgaz talebi uzun dönemli doğalgaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır” yanıtını verdi.

Yaz döneminde doğal gaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğal gaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğal gaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır. pic.twitter.com/QMLcYgClLV — BOTAŞ (@botastr) January 24, 2022

Depo doluluk oranlarının kış koşullarına göre değişkenlik gösterebildiğinin vurgulandığı açıklamada ”Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğalgaz talebini karşılamak adına doğalgaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır” dendi.

Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğal gaz talebini karşılamak adına doğal gaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır. pic.twitter.com/ArXsPPVhYU — BOTAŞ (@botastr) January 24, 2022

Diğer yandan depolarda 2018 ocak ayında var olan doğalgazın yüzde 73 oranında olmasına rağmen bu sene yüzde 32’lik bir seviyede kaldığı iddiaları hakkında da şunlar söylendi: “Doğalgaz depoları yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır.”