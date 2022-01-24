Fabrikalar enerji kesintisi nedeniyle üretime ara vermeye başladı

Kartonsan, doğalgaz tedarikinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri’yse elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

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İran’ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış perşembe günü azaltılmış, ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.

Diken’e konuşan sektör kaynakları, Enerji Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de 4 bin 500 megavat enerji kesme kararı aldığını, kesintilerin organize sanayi bölgeleriyle sınırlı kalmayıp önümüzdeki günlerde meskenlere yansımasının beklendiğini aktarmıştı.

Kartonsan’ın KAP’ta yayınladığı açıklamada, şirketin üretim faaliyetlerinde doğalgaz kullandığı belirtilerek şöyle dendi: “Doğalgazın yurt dışından tedarikinde ulusal ölçekte tedarik sıkıntısı yaşanması sebebiyle, tedarikçi tarafından arz edilen doğalgaz miktarlarında kısıtlama uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 1 no’lu karton üretim hattımızda (KM1) doğalgaz tedarik kısıtlaması kaldırılıncaya kadar, 21.01.2022 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara verilmiştir.”

Ege Endüstri’nin KAP’ta yayınladığı açıklamadaysa, Ege Serbest Bölge’de 25-27 Ocak arasında 48 saat elektrik kesintisi yaşanacağı yönünde bildirim aldıklarını belirtilerek, “Yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle serbest bölge fabrikamızda üretim yapılamayacaktır” dendi.

Pınarbaşı fabrikası içinse şu anda elektrik kesintisine yönelik şirkete tebliğ edilen bir elektrik kesintisi bildirimi bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şirketimize tebliğ edilen bir elektrik kesintisi bildirimi olmamakla birlikte, sözlü olarak, geçen haftalardaki tüketim ortalamasına göre yaklaşık yüzde 15 oranında elektrik tüketimini azaltmamız beklenmektedir.”

Otomotiv de ara verdi

Daha önce Tofaş, Bursa’daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle bugünden başlayarak perşembe gününe kadar üretime üç gün ara vereceğini duyurmuştu. Ford Otosan, Hyundai, Man gibi diğer fabrikalarda da üretime ara verilmesi bekleniyor. Oyak Renault da üretimi çip krizi nedeniyle iki hafta durdurma kararı aldığını açıklamıştı.