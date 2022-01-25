Doğalgaz arzında kesinti yüzde 40’ı bulacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), İran’ın 10 gün boyunca doğalgaz sağlayamaması nedeniyle günlük yüzde 40 oranında kesinti yapılacağını duyurdu.

İran’dan Türkiye’ye gelen gaz sevkiyatının azalmasının peşi sıra büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının sınırlanacağı açıklanmıştı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), organize sanayi bölgelerinde (OSB) 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağını duyurmuştu.

BOTAŞ’ın açıklamasında, üç gün süreyle doğalgaz kesintisinin yapılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “İran tarafından 10 gün süreyle gaz arzının sağlanamayacağı bilgisinin ardından günlük yüzde 40 kısıntı uygulanacağı, müşterilere 36 saat öncesinden bildirildi” dendi.

BOTAŞ, İran ve diğer kaynaklardan gelen doğalgazda daha önce de benzer kesintilerin yaşandığını, mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketiminin artmasıyla, arz-talep dengesinin sağlanması için kısıtlamalara gidildiğini anımsattı.

Açıklamada şöyle dendi: “Son yıllarda LNG ve depolama kapasitelerimizin artırılmasına dair yapılan yatırımlar sonucunda son beş yılda doğal gazda herhangi bir kesinti ve kısıntı uygulaması yapılmamıştır. Ancak ülkemizin tamamında etkisini devam ettiren olağanüstü soğuk hava koşullarına bağlı olarak 73 ilimizde rekor doğalgaz tüketimleri yaşanmakta olup, buna bağlı olarak ısınma amaçlı evsel tüketimler yüzde 60 oranında artmış ve ayrıca İran arz kaynağında da kesinti yaşanmasıyla birlikte doğalgazda bu dönemde kısıntı yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.”