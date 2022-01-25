Kesintilerin çelik sektörüne maliyeti 1 milyar lirayı bulacakmış

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, doğalgaz ve elektrikteki kesinti nedeniyle üretimde 1 milyar liralık kaybın olacağını söyledi.

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İran’dan Türkiye’ye gelen gaz sevkiyatının azalmasının peşi sıra büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının sınırlanacağı açıklanmıştı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), organize sanayi bölgelerinde (OSB) 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağını duyurmuştu.

Aslan, kesintinin üretime maliyetini şöyle anlattı: “10 günlük doğalgaz kesintisi ve şu an üç gün olarak bildiğimiz elektrik kesintisi elbette ciddi bir etki yaratacak. Sektörde yıllık yaklaşık yüzde 1 üretim gerilemesine eş değer bir kayıp olacak. Sektöre 1 milyar TL kayba sebep olacak.”

Aslan, ayrıca ihracatta zamanında teslim edilemeyen siparişler nedeniyle iptal, ceza ve indirimler ile yüklenmeyecek gemiler için bekleme bedelleri ve cezalarının söz konusu olacağına kaydetti.