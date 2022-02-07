Bu gidişle orta gelirli hep evde yiyip içecek

Enerji zamları, enflasyon ve artan döviz kurlarıyla birlikte derinleşen ekonomik krizde metrekaresi küçük restoran ve kafeler açılış ücreti almaya başladı. Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yakın zamanda ‘orta gelire uygun restoran kalmayacağını’ kaydetti.

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Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmıştı. Açıklanan yeni elektrik zammı tarifeye göre 150 kilovat altında elektrik kullananlara yüzde 52, 150 kilovat üstüne kullanan meskenlere ise yüzde 127 zam gelmişti.

Erdoğan elektrik faturalarının arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı: “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.”

Diken’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya cebe yansıyacak miktarın sadece 41 lira 20 kuruş olduğunu söyleyerek bunun çözüm olmadığını belirtmişti: “Zam oranları çok yüksek. Bu zam oranları mutlaka geri çekilip makul bir seviye düşürülmesi lazım. Makul seviyeden kastım da enflasyon oranına çekilsin. Hani TÜİK’in yayınladığı enflasyon oranı ‘güvenilir ya’ buraya çeksinler o zaman.“

BloombergHT’den Cemre Nur Karaca’ya konuşan Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl artan maliyetler nedeniyle bazı kafe ve restoranların ‘ayakta kalmak için’ bu sisteme başvurduklarını söyledi.

Bingöl, şunları kaydetti: “Artan enerji maliyetleri, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünyada yaşanan gıda kıtlığı, enerji kıtlığı bizlere de yansıyor ve etkileniyoruz. Artan maliyetler nedeniyle zarar etmemek için bu sisteme başvuruyorlar. Mantık şöyle işliyor, restoranıma geliyorsan bana baştan 30-40 TL vereceksin, sonra oturacaksın.

Birçok işletmede zaten kuver sistemi var. Bu sistem zaten çoğu yerde uygulanıyordu. İşletmelere 30-200 bin TL arası elektrik faturaları geliyor. Kuver sistemiyle geçmişte bu daha düşük fiyatlamalarla alınıyordu. Şimdi maliyetler artınca bu fiyatlar da yükseldi.”

‘Tarihte görülmemiş bir ayrışım olacak‘

Sektörde orta gelir bütçesine uygun restoran ve kafe kalmayacağını ifade eden TÜRES başkanı, şöyle devam etti: “Sektörümüzde tarihte görülmemiş bir ayrışım olacak. Sadece lüks segment ve alt segment kalacak ve orta segment ortadan kalkacak. Burada da müşteri kendi bütçesine ve kurallarına göre olan işletmelere gidecek.”

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz’ın görüşü ise şöyle: “Büyük restoranların bu artan maliyetleri bu şekilde müşterilerimize yansıtma gibi bir durumumuz yok. Ama küçük işletmelerde artan maliyetler restoranları bunu yapmaya itmiş olabilir. Tabii ki akşam ve öğle saatine denk gelen saatlerde işletmeyi kapatmayı istemiyor olabilirler.”