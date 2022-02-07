Sendikaya göre Yemeksepeti boykotu, siparişleri yüzde 70 düşürdü

Maaş zammı için greve çıkan kuryelere destek için Yemeksepeti’ni boykot çağrısının ‘karşılık bulduğu, şirketin siparişlerinin yüzde 70 oranında düştüğü’ öne sürüldü.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş), yedi gün önce üye işçilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve diğer bölgelerde eyleme başladığını açıklamıştı. Motokurye, vale ve Banabi depolarında iş durdurulduğu belirtilirken işçilerin eylemleri sürüyor.

Bugün de şirketin İstanbul’daki genel merkezi önünde toplanan kuryeler “Ölmek var dönmek yok”, “Gemileri yaktık geri dönüş yok”, “İşçiler burada yönetim nerede”, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarıyla işverene seslendi.

Kuryeler adına konuşan Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti işvereninin ‘geçmiş yıllara oranla asgari ücrete göre daha az ücret artışı teklif ettiğine’ dikkat çekti.

‘Talebimiz 5 bin 500 lira net maaş’

ANKA’nın aktardığına göre Nakliyat-İş Sendikası genel başkanı özetle şunları söyledi:

* Geçtiğimiz yıllara göre Yemeksepeti’nde çalışanları daha fazla açlık, daha fazla yoksulluğa mahkûm etmek için sefalet ücreti olarak 2022 yılı için 4 bin 253 lira açıklaması yaptı. Bu geçmiş yıllardaki ücret politikasına da aykırı. Geçmiş yıllarda çalışanların ücreti asgari ücretin 1,5 katıydı. Bu nedenle bu direniş haklı ve meşrudur.

* Direniş Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumda. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Eskişehir’de, Mersin’de, Denizli’de, Adana’da, Bolu’da, Samsun’da diğer tüm bölgelerde Yemeksepeti’nde çalışan binlerce kişi sefalet ücretine karşı kontak kapatıyor.

* Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti’ne karşı boykot çağrısı yaptık. Bunun sonucu olarak depoları bizzat ben de gezdim. Tüm siparişler yüzde 70 oranında düşmüş durumda.

* Üç kişilik bir heyetle işverenle görüşme talebimiz olacak. Biz bu sorunun bir taraftan da görüşmeler yoluyla da çözülmesini istiyoruz. Birtakım güçler direnişimizi provoke etmeye çalışıyor. Bazı işverenler tutanak tutmak gibi kuru tehditlerde bulunuyor. Kim bu ekmek kavgasını provoke ediyorsa alçaktır.

* Bizim tek talebimiz var. 5 bin 500 lira net para istiyoruz. Başka bir madde de yok.