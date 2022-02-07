Muhalefet ‘finale’ yaklaştı: Altı lider bir araya geliyor

Muhalefet partilerinin aylardır devam eden anayasa görüşmelerinde son aşamaya geliniyor. Altı siyasi partinin genel başkan yardımcılarının Meclis’te aylardır sürdürdüğü görüşmelerde ortaya bir metin çıkarken, sıradaki aşama parti liderlerinin bir araya gelerek son kararları vermesi olacak. Genel başkan yardımcılarının nuluşma için belirlediği tarih 12 Şubat.

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkan yardımcıları yaklaşık dört aydır Meclis’te parlamenter sisteme geçişi de içeren anayasa çalışmaları için toplantılar yapıyor.

Ortak metin yazma aşamasına gelindi

Görüşmelerde ortak metin yazımı aşamasına gelinirken, görüşme trafiği sürecinde oluşan çatlaklar giderilmiş gibi görünüyor. Ortaya çıkacak metnin kamuoyuna duyurulması öncesinde partilerin liderleri akşam yemeğinde bir araya gelerek süreci nihayete erdirecek süreci belirleyecek. Liderler ayrıca hem ittifakı hem de kamuoyunda yaratılacak izlenimi ele alacak.

Anayasa görüşmelerinin son aşamasında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ortaya çıkacak ortak metne imza konusunda çekinceleri bulunduğu Ankara kulislerinde konuşulmuştu. Yansıyan bilgilere göre, Davutoğlu ortak metnin ‘ittifak izlenimi’ uyandırabileceği, AKP ve Erdoğan karşıtlığı olarak algılanabileceği ve bu nedenle iktidar tabanında kenetlenmeye yol açabileceği endişelerini taşıyordu.

Basına yansıyan bilgilerin ardından Davutoğlu, önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelmişti. Üç genel başkan son olarak da bir akşam yemeğinde bir araya gelerek anayasa çalışmalarını ve ittifak konusunu ele almıştı. Görüşme trafiğinin ardından Gelecek Partisi’nin de Millet İttifakı içinde yer alabileceği iddia edilmiş, tıkanan anayasa görüşmeleri ise yeniden başlamıştı.

Öte yandan iktidar kanadından gelen açıklamalar ile altı siyasi partinin, liderinin hangi sırayla oturacağı ve konuşacağı konusunda uzlaşamadıkları iddia edilmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından “Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar” şeklinde tweet atmıştı.

Kılıçdaroğlu ise tartışmaların amaçtan önemli olmadığını belirterek ‘yuvarlak masa’ ve ‘alfabetik sıralama’ önerileri getirmişti. Pürüzlerin ortadan kaldırılması sonucu genel başkan yardımcılarının belirlediği tarih olan 12 Şubat’ta liderler bir araya gelecek. Liderler yuvarlak masa etrafında çalışmalarda gelinen son aşamayı, ittifak konusunu ve kamuoyu karşısına nasıl çıkılacağını konuşacak.

AKP tabanını ürkütmeyecek mesajlar verecekler

Liderler birlikte görüntü vermenin kamuoyuna umut vereceğine inanırken, bu görüntünün AKP ve Erdoğan karşıtı bir izlenim yaratmaması için de temkinli davranma taraftarı. Parti liderleri görüşmelerin ve ortak görüntünün demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ekonomik krizden çıkış amaçlı olduğunu vurgulayarak, AKP tabanını da ‘ürkütmeyecek’ mesajlar vermeyi planlıyor. Görüşmelerde ayrıca ittifakın genişlemesi halinde sürecin nasıl işleyeceği, yeni dengelerin nasıl kurulacağı da ele alınacak. Öte yandan olası bir erken seçim veya zamanında gerçekleşecek seçimlerde başta seçim güvenliği olmak üzere ilgili tüm konuların ele alınması da bekleniyor.

Basına kapalı olacak akşam yemeğinin ardından, olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde liderlerin hep birlikte kameraların karşısına geçecekleri tarih belirlenecek.