Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine altı muhalefet partisi lideri bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, başkanlık sisteminden tekrar parlamenter sisteme geçiş adına ekim ayında başladıkları görüşmelerde ortak metin oluşturmak için son dönemece girmişti.
CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine liderlerin 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.
Alınan bilgiye göre, çalışma yemeğinde altı partinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmasında mutabakat sağlanan esaslar masaya yatırılacak.
Genel başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek.