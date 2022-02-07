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Yaramazlara biraz batar!

Hazal Kaya’lı ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın fragmanı yayınlandı

Netflix’te 3 Mart’ta yayınlanacak ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı‘ dizisinin fragmanı yayınlandı.

Hazal Kaya ve  Selahattin Paşalı’nın başrollerinde olduğu dizi izleyiciyi zamanda yolculuğa çıkarıyor.


Dizide, İstanbul’daki Pera Palas Oteli hakkında yazmak üzere görevlendirilen genç gazeteci Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfediyor.

Böylece, geçmişe doğru bir yolculuk yapan Esra İstanbul’un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul’unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.

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