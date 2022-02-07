‘Boğaziçi direnişi’ 400’üncü gününde

Boğaziçi Üniversitesi’nden akademisyenler 271’inci kez rektöre ‘sırtını dönerken’, ‘Boğaziçi direnişi’ de 400’üncü gününe girdi.

Fotoğraflar: Twitter/yunusunbabasi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak 2021’de göreve getirilen Bulu, öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edilmişti. Bulu, yine cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alınmış, yerine yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı.

Bulu atandıktan sonra başlayan öğrenci protestolarına çok sert müdahale edilmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmış, haklarında dava açılanlar olmuştu. Akademisyenler de atamalara tepki göstermek için okul bahçesinde her hafta eylem düzenlemeye başlamıştı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyenleri bugün 271’inci kez rektörlük binasına sırtını döndü. Akademisyenler ‘Özgür, özerk, demokratik üniversitesi’ ve ‘Kabul etmiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı.

7 Şubat 2022 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti no.271. Direnişin 58.haftası/400.günü)• February 7th 2022: Bogazici University Faculty Vigil #271/58th week/400th day of the resistance @UniBogazici #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz @unibogazici_en #WeDoNotAcceptWeDoNotGiveUp pic.twitter.com/h3H3MtpGnu — Can Candan (@yunusunbabasi) February 7, 2022

Ayrıca bugün, ‘Boğaziçi direnişi’ de 400’üncü gününde.