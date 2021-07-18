Melih Bulu’nun ‘intihal dosyası’ YÖK’te: Unvanlarının geri alınması talep edildi

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanarak ‘kayyım rektör’ olarak anıldığı görevinden yine Erdoğan’ın kararıyla alınan Prof. Dr. Melih Bulu’nun intihal yaptığına dair hazırlanan dosya, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderildi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan tarafından 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu 14 Temmuz tarihli kararla görevden alınmış, üniversitenin rektörlüğüne Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.

Bulu göreve geldiğinden bu yana süren protestolarda intihal yaptığı iddiası da sıklıkla dile getirilmişti.

Sözcü’den İsmail Saymaz bugünkü köşesinde intihal iddiasıyla ilgili hazırlanan rapora yer verdi.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi üyeleri YÖK’ün internet sayfasından Bulu’nun doktora ve yüksek lisans tezlerini temin etti. Avrupa ve Amerika’da yaşayan, aralarında biliminsanlarının da olduğu Boğaziçililer tezleri bilimsel kriterlere göre irdeledi ve 45 sayfalık intihal raporu hazırladı.

Raporda Bulu’nun doktorasında 32 kaynaktan yapılan 70 ayrı alıntıda intihal bulgusu olduğu, 59 alıntıda fikir sahibi kişiye ve esere atıfta bulunulurken tırnak işareti kullanılmadığı, bu şekilde 59 adet yanıltıcı referansın olduğu saptamalarına yer verildi. Ayrıca kelimesi kelimesine yapılan dört alıntı ise başkasına ait olduğu belirtilmeden ve kaynakçada anılmadan kullanıldığı belirtildi. Alıntılaınr tezin 40 sayfasına dağıldığı ve yüzde 30’unu oluşturduğu sonucuna varıldı.

Raporda Bulu’nun yükseklisans tezinde de intihal olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “İlk 30 sayfada yedi yayından bloklar halinde ve yoğun alıntılar var. Yalnız yayınlara atıfta bulunarak, alıntı olduğu belirtilmeksizin, kendi ifadesi gibi kullandı. Bazı paragraflarda yazarlara atıf bulunmuyor.”

Saymaz’ın aktardığına göre Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi’nden Avukat Hüseyin Cimşit, raporu 26 Haziran’da YÖK’e gönderdi. İntihal saptanması halinde tezin iptaline, unvanlarının geri alınmasına ve suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi istendi.

Raporu cumhurbaşkanlığına da ileten Cimşit, 30 günlük sürede yanıt verilmezse Bulu hakkında intihalden suç duyurusunda bulunacağını belirtti.