Bulu’nun iki defa istifası istenmiş; fişi intihal dosyası çekmiş

‘Kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden alınışının arkasında ‘kendisine verilen desteği iyi kullanamaması’ ve hakkındaki intihal dosyalarının etkili olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış, okulun rektörlüğüne Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.

Bulu’nun atanmasının ardından özerk yönetim talebiyle düzenlenen eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmış, öğrenciler koruma görevlilerinin müdahalelerine maruz kalmış, üç akademisyenin dersine son verilmiş ve bazı öğrenci kulüpleri kapatılmıştı.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’in yazısına göre Bulu’nun atanma ve görevden alınma süreçlerine dair bazı bilgiler ortaya çıktı.

Buna göre Bulu, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) hiçbir zaman destek bulamamış. YÖK’ün adaylar arasında eleme yetkisi olsa, cumhurbaşkanlığına gidecek isimler arasında Bulu olmayacakmış.

‘Erdoğan’a doğrudan telefonla ulaşabilecek kadar yakın ama yükseköğretim camiasıyla alakasız bir isim’ Bulu’ya bizzat referans olunca Erdoğan, tereddütsüz Bulu’yu atamış. Ancak sürece yakın bir kaynağa göre üç unsur nedeniyle Bulu görevde tutunamamış.

Üç unsur şöyle: