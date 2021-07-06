Akşam Postası / 6 Temmuz 2021

AYM’nin Gergerlioğlu kararı yerel mahkemede

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Türkiye’de üç kişide ‘Delta Plus’ varyantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de üç kişide ‘Delta Plus’ varyantının görüldüğünü söyledi.

Lambda varyantıyla ilgili neler biliniyor?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) henüz ‘endişe verici’ kategorisine almadığı ancak ‘ilgi çekici’ dediği Lambda varyantı, bugüne kadar 27 farklı ülkede görüldü.

MHP, CHP’ye ‘destek’ vermeye hazır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin Meclis’e ulaşması halinde dokunulmazlığın kaldırılmasına destek verileceğini söyledi.

TL’nin reel değeri tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

Merkez Bankası’nın (MB) haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerine göre, TL’nin reel değeri tarihin en düşük seviyesine indi. Mevcut değer, 2001 krizinde ölçülen rakamların bile oldukça altında.

Baykal’dan Peker’in iddialarına yanıt

Fotoğraf: DHA

CHP’nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, kendisini, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyeliği ve AKP yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini yürüten Korkmaz Karaca’yla ilişkilendirdiği iddialarına yanıt verdi. Eski CHP lideri, Karaca’nın kendisini kadınlarla tanıştırdığına ilişkin iddiayı yalanladı.

‘Tosuncuk’un dosyasına ‘kısıtlama’ kararı

Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a ilişkin soruşturmada kısıtlılık kararı getirildi.

Bakanlığın telifini ödemediği Galata görseli tartışma çıkardı: Çalıntı mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paylaştığı müze kart üstündeki Galata Kulesi görselinin, Shutterstock isimli fotoğraf depolama sitesinden alındığı olduğu anlaşıldı.

Akbank: Birimler yavaşlama ve kesintiyle ilgili çalışıyor, siber saldırı yok

Akbank, sistemlerindeki yavaşlama ve kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Banka, siber saldırıya uğramadıklarını açıkladı.

Fotoğraflarla Kadıköy sahilindeki ‘yüzeysel’ müsilaj temizliği

Fotoğraf: AA

Marmara Denizi’ndeki temizleme çalışması sürerken İstanbul’un Kadıköy sahilinde yüzeyin müsilaj sırasındaki ve şimdiki haline ait fotoğraflar paylaşıldı.

AKP’li Şen’den mülakatta ‘torpil’ savunması: Sızmaları yazılı sınavda eleyemeyiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kamuda liyakatin gözetilmediği, torpille yandaşların alındığı yönündeki iddialara yanıt verdi: “Mülakat FETÖ, PKK, DHKPC, DEAŞ girmesin diye var. Yazılı sınavda bunları eleyemeyiz.”

Madencilerden Meclis’teki tüm vekillere: Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?

Tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya giden Somalı madenciler, il girişinde engellendi. Geceyi benzin istasyonunda geçiren madenciler milletvekillerine seslendi: “Onlar yatakta, yastıkta yatarken bizim yastığımız baret. Bu baretin üstünde yatıyoruz. Bu taşın üstünde yatıyoruz. Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?”

Buldan: Kadınların başına gelmiş en büyük felaket AKP’yi yürürlükten kaldıracağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kadınların başına gelmiş en büyük felaket olan AKP’yi yürürlükten kaldıracağız” dedi.

En kalabalık 19’uncu ülkeyiz: Doğurganlık hızı düştü; evlilik ve annelik yaşı yükseldi

Türkiye 83 milyonluk nüfusuyla dünyadaki en kalabalık 19’uncu ülke. Doğurganlık hızında Şanlıurfa ilk sırada. Anneliğin ortalama yaşı 29.

Büyüknohutçu çifti için hatıra ormanı

Antalya’nın Finike ilçesinde yaşadığı dağ evinde öldürülen Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çifti için hatıra ormanı kampanyası başlatıldı.

Volkswagen, Bugatti’yi satıyor

Volkswagen’in lüks otomobil segmentinde yer alan markası Bugatti, son dönemin dikkat çeken Hırvat elektrikli süperaraç üreticisi Rimac’a satılıyor.

Tuvalette piton soktu: Komşusunun evinden kaçmış

Avusturya’nın Graz kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam tuvalete oturur oturmaz neye uğradığını şaşırdı. Piton soktu!