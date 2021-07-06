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Alman otoriteler yanıtladı: Covid-19 geçirenler kaç kez aşılanmalı?

Alman otorite kurumları, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla gündeme gelen ‘Covid-19 geçirenlerin kaç kez aşılanması gerektiği’ne yönelik soruları yanıtladı.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 geçiren kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına karar vermesi sonrası ikinci doz aşı randevuları iptal edilmeye başlamıştı. Yeni düzene göre hastalığı geçirenler üç ay sonra hatırlatma dozunu vurulabilecek.


DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’da aşıların etkileri konusunda çalışmalar yapan immünologlar, iyileşenlerin ikinci kez aşı yaptırmalarına gerek olmadığı konusunda hemfikir.

Alman İmmünoloji Derneği (DGFI) Genel Sekreteri Prof. Dr. Carsten Watzl, “(iyileşenler için ikinci doz aşılar) Kandaki antikor seviyesini belirgin bir şekilde artırmadığı için, tehlikeli olmaz ama boşa harcanmış olur” dedi.

Enfeksiyondan sonra oluşan hafıza hücrelerinin aşılama ile yeniden aktive edildiğini belirten Alman uzman, şöyle konuştu: “Çok az antikora sahip olan iyileşenler bile aşılara o kadar güçlü bir tepki verirler ki ikinci aşılamadan sonra ulaşılan yüksek antikor seviyelerine (ilk aşılamayla) sahip olurlar.”

Öneri: Altı aydan sonra tek doz

Alman Daimi Aşılama Komisyonu’nun (STIKO) tavsiyesi de tek doz aşı yapılması yönünde. Komisyon sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip kişilerin, yaşlarından bağımsız olarak eğer daha önce corona virüsü ile enfekte olmuşlarsa tek doz aşı yaptırmalarının yeterli olacağı görüşünde. Ancak bu kişilerin enfeksiyon durumlarının PCR veya antikor testi ile tespit edilmiş olması gerekiyor.

Aşılamanın ise iyileşmeden en az altı ay sonra yapılması öneriliyor. Kanlarında antikora rastlanan ancak ne zaman enfekte olduğunu bilmeyenlerin de mümkün olan en kısa sürede aşılanması gerektiği yine uzmanların tavsiyeleri arasında yer alıyor.

Almanya’da hükümete salgın konusunda rehberlik yapan Robert Koch Enstitüsü’ne (RKI) göre de ilk aşılama iyileşmiş kişilerin bağışıklık sistemini büyük ölçüde güçlendiriyor.

RKI, iyileşmenin üzerinden altı aydan daha fazla bir zaman geçmiş olması durumunda bile tek doz aşı ile tam korunma sağlanacağını belirtiyor. RKI’nin açıklamasına göre iyileşenlerin tam korunma elde edebilmek için onaylanmış herhangi bir Covid-19 aşısından tek doz yaptırmaları yeterli.

Covid-19 geçirene tek doz aşı

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