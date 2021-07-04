Covid-19 geçirene tek doz aşı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun kararı doğrultusunda Covid-19 geçiren kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacak.

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AA’nın aktardığına göre Covid-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, bakanlık tarafından ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS gönderildi.

SMS’te, “Covid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir” ifadesi yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında en son 30 Haziran’da toplanan bilim kurulunun önerisiyle hastalığın üzerinden altı ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidilmiş, hastalığı geçirenlerin üç ay sonra hatırlatma dozu olarak aşı olabileceği belirtilmişti.

Ayrıca iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üstündekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları uygulanmaya başlanmıştı.