Volkswagen, Bugatti’yi satıyor

Volkswagen’in lüks otomobil segmentinde yer alan markası Bugatti, son dönemin dikkat çeken Hırvat elektrikli süperaraç üreticisi Rimac’a satılıyor.

Fotoğraf: Reuters

Financial Times’ın haberine göre satışla birlikte Rimac ile Volkswagen güçlerini birleştirecek.

Yeni şirketin yüzde 55 hissesi Rimac kanadında kalırken, geri kalan hissenin de Volkswagen’in Porsche’sine ait olacağı belirtiliyor.

2009 yılında Rimac’ı kendi garajında kuran Mate Rimac, bugün sektörün en çok aranan teknoloji sağlayıcılarından biri haline gelmeyi başarmıştı. Yeni şirketin yöneticilik koltuğunda da Mate Rimac oturacak.

Rimac, Bugatti’nin önümüzdeki on yılda bir elektrikli modeli olacağını ve hibrit modeller üretmeye devam edeceğini söyledi. Rimac, Bugatti’yi bir İsviçre saatine ve Rimac’ı ise bir Apple Watch’a benzeterek, şöyle devam etti: “Rimac ve Bugatti, masaya getirecekleri bakımından mükemmel bir çift. Genç, çevik ve hızlı bir otomotiv ve teknoloji şirketi olarak elektrikli araç teknolojilerinde kendimizi önder konumunda görüyoruz. Nevera isimli aracımızda sadece hiper araçlar yapmadığımızı ve hızlı olmasının yanı sıra yüksek kalitede araç yaptığımızı da gösterdik. Bugatti’nin de olağanüstü mirası bulunuyor”

Şirket bir süre önce Nevera isimli bir ‘süper araç’ yapmış ve 1.914 beygir gücüne sahip bir elektrikli araç üreterek 0’dan 100’e 1.85 saniyede çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Nevera’nın daha önce Bugatti Chiron’a ait olan en hızlı spor otomobili rekorunu geçmesi bekleniyor.

Bugatti-Rimac’ın merkezinin Hırvatistan’ın başkenti Zagreb olacağı fakat Bugatti’nin üretiminin Fransa’nın Molsheim kentinde devam edeceği kaydedildi.