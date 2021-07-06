Antalya’nın Finike ilçesinde yaşadığı dağ evinde öldürülen Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çifti için hatıra ormanı kampanyası başlatıldı.

Doğa savunucusu Büyüknohutçular, kızılçam ve sedir ormanlarındaki mermer ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınmıştı. 9 Mayıs 2017’de Kızılcık yaylasındaki evde işlenen çifte cinayetle ilgili önce Ali Yamuç bir hafta sonrasında da eşi Fatma Yamuç tutuklanmıştı. Ali Yamuç’un aynı yıl eylül ayında cezaevinde intihar ettiği açıklanırken eşi yargılandığı davda beraat etmişti.

Çiftin kızı Emine Büyüknohutçu, yakınları ve çevre aktivistlerinin, cinayetin ardında bir azmettirici olduğu iddiasıyla verdiği hukuki mücadeleye devam ediyor.

Emine Büyüknohutçu TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep’in Kızılin bölgesindeki kurak bir alanda ağaçlandırma kampanyası başlatıldığını duyurdu. Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu’nun adını taşıyacak orman için başlatılan kampanyaya destek vermek isteyenlerin bir fidan için 10 lira bağışta bulunabileceğini belirten Büyüknohutçu “Bir ay boyunca bağış toplama kampanyası devam edecek ve 20 bin liraya ulaşıldığında ağaçlandırma başlatılacak” dedi.

Kızılin’in, en acil ağaçlandırılması gereken bölge olduğu için seçildiğini belirten Emine Büyüknohutçu, projenin bir yıl süreceğini, hedeflerinin önümüzdeki yıl ölüm yıl dönümünde ormanlaştırma çalışmasını tamamlamak olduğunu ifade etti.

Bu arada çiftin üç kızı tarafından, imza platformu change.org aracılığıyla, cinayette azmettirici bir kişi olduğu iddiasıyla açılan imza kampanyasındaki sayı da 50 bine yaklaştı.

Anne babasını vahşice işlenen bir cinayete kurban verdiğini belirten Emine Büyüknohutçu sözlerini şöyle sürdürü: “Finike’de taş ocaklarına karşı doğayı savunma mücadelesi verdikleri için öldürülen anne ve babamızın cinayeti, hala çözülemedi. Yasımız hala çok taze. Kaybımızın acısına, bunca yıldır adaletin yerini bulmamış olması da ekleniyor ve azmettiricinin yakalanmadığı her yıl, bu acı katlanarak artıyor. Anne ve babamızı öldüren katil, olayı para için yaptığını yani kiralık katil olduğunu itiraf edip azmettiricinin ismini vermesine rağmen, son geldiğimiz noktada azmettiriciler hakkında takipsizlik kararı verildi.”

Takipsizlik kararına itiraz ettiklerini belirten Büyüknohutçu “Bu itirazımızın onanmasını ve azmettiricinin de ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Cinayetlerin üstünün baştan beri eksik soruşturmayla örtüldüğü, arkasında kimler olduğunun ortaya çıkarılmadığına inanıyoruz” dedi.