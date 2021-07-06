Diken

Yaramazlara biraz batar!

TL’nin reel değeri tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

Merkez Bankası’nın (MB) haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerine göre, TL’nin reel değeri tarihin en düşük seviyesine indi. Mevcut değer, 2001 krizinde ölçülen rakamların bile oldukça altında.

Fotoğraf: Reuters

Reel efektif kurun artışı veya düşüşü Türk Lirası’nın değer kazandığı veya kaybettiği, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını veya düştüğünü gösteriyor.


MB rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru haziranda 59,77 değeriyle tarihin en düşük seviyesinde. Geçen aya göre düşüş ise yüzde 1,1.

Salgın yılı olan 2020’ye 75 seviyesinde başlayan reel efektif döviz kuru gerileme ivmesine girmiş ve kasımda 60,45 seviyesini görmüştü. Reel efektif döviz kuru sonrasında yükselişe geçerek şubatta 69 seviyesinin üzerine kadar yükselmişti. Marttan itibaren ise yeni bir düşüş dalgası başlamıştı.

TL’nin 2001 krizindeki reel değeri ise 87,6 seviyesindeydi.

Kaynak: TCMB

ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi ise haziran ayında 75,89 puan olarak açıklandı.

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