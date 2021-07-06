Tuvalette piton soktu: Komşusunun evinden kaçmış

Avusturya’nın Graz kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam tuvalete oturur oturmaz neye uğradığını şaşırdı. Piton soktu!

Fotoğraf: Graz Polisi

Dün sabah uyku sersemi tuvalete girdiğinde bir acıyla yerinden sıçrayan bu kişi 1,5 metrelik bir albino pitonla ‘göz göze geldiğini’ anlattı. Komşusuna ait piton evden kaçmış ve kanalizasyon borularından onun tuvaletine ulaşmıştı.

Polise ve pitonu onu soktuktan sonra saklandığı yerden çıkaracak bir uzmana haber veren adam, hastaneye kaldırıldı. Polis, genital bölgesinden soktuğu adamın hafif yaralı olduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı. Doktorlar pitonların zehirli olmadığını ancak tuvaletteki bakteriler nedeniyle bir enfeksiyon riski olabileceğini söyledi.

Uzman Wener Stangl ise pitonu bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Salzburger Nachrichten adlı gazeteye konuşan Stangl, 40 yıllık kariyerinde dün rastladığı gibi bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

Polisin açıklamasında, pitonun 24 yaşındaki sahibinin zehirli olmayan 11 yılan ve geko beslediği, evinde onlar için özel tasarlanmış bölümler bulunduğu, pitonun kaçtığından ‘iade edildiğinde’ haberi olduğu belirtildi. Konunun savcılığa aksettirildiği ancak soruşturma açılmayabileceği bilgisi de paylaşıldı.