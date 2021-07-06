En kalabalık 19’uncu ülkeyiz: Doğurganlık hızı düştü; evlilik ve annelik yaşı yükseldi

Türkiye 83 milyonluk nüfusuyla dünyadaki en kalabalık 19’uncu ülke. Doğurganlık hızında Şanlıurfa ilk sırada. Anneliğin ortalama yaşı 29.

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Birleşmiş Milletler, 2020 yılında dünya nüfusu 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olarak duyurmuştu.

En fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774’le Çin. Bu ülkeyi 1 milyar 380 milyon 4 bin 385’le Hindistan, 331 milyon 2 bin 647’yle ABD izledi. Üçlü, dünya toplam nüfusunun yüzde 40,4’ünü oluşturdu.

Türkiye, 83 milyon 384 bin 680’le nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19’uncu sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1’ini kapsadı.

Doğurganlık hızı düşüşte

Toplam doğurganlık hızı, 15-49 yaş grubunda doğurulabilecek ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak kaydedildi. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi 2,10’un altında kaldığını gösterdi.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020’de 3,71 çocukla Şanlıurfa. Bu ili 3,22’yle Şırnak, 2,88’erle Ağrı ve Siirt takip etti.



Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29’la Karabük. Bu ili 1,31’erle Zonguldak ve Kütahya izledi.

Evlilik ve annelik yaşı yükseldi

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2020 yılında 29’a çıktı. İlk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,5.

Kadınlarda 2015 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşı ise 2020 yılında 25,1’e yükseldi.

Doğum yapan annelerin eğitim durumları incelendiğinde, 2019 yılında ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu olan annelerin oranının yüzde 34,7, lise veya dengi okul mezunu olan annelerin oranının yüzde 20,8 ve yüksek öğretim mezunu olan annelerin oranının yüzde 25,9 olduğu görülüyordu.



2020 yılında ise ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu olan annelerin oranının yüzde 35’e, lise veya dengi okul mezunu olan annelerin oranının yüzde 22,2’ye ve yüksek öğretim mezunu olan annelerin oranının ise yüzde 27,7’ye yükseldiği belirlendi.