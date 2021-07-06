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Yaramazlara biraz batar!

Reina saldırısı: 75 bin lira manevi tazminat ‘Zenginleşmeye neden olur’ diye reddedildi

CANAN COŞKUN

canancoskun[email protected] 

@canancoskun

Danıştay, ‘Reina saldırısı’nda hayatını kaybeden bir çiftin yakınlarına ödenmesine karar verilen 75 bin liralık manevi tazminatı ‘zenginleşmeye neden olabileceği’ gerekçesiyle reddetti. Karar, davalı İstanbul valiliği lehine bozuldu.

2017 yılbaşı gecesi İstanbul’un Ortaköy semtindeki Reina adlı gece kulübüne IŞİD militanı Abdulkadir Maşaripov’un düzenlediği saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi de yaralanmıştı. Maşaripov 7 Eylül 2020’de 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi, 2019’da saldırıda hayatını kaybedenler arasındaki Tunuslu Mohammed Ali-Senda Nakkaa Azzabi çiftinin üç yakınına toplam 75 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Danıştay 10’uncu Dairesi davada nihai kararı verdi. Kararda, iki kardeş için belirlenen manevi tazminatın ‘olayın oluş şekline göre zenginleşmeye sebep olacak bir miktar’ olduğu belirtildi.

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