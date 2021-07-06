MHP, CHP’ye ‘destek’ vermeye hazır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin Meclis’e ulaşması halinde dokunulmazlığın kaldırılmasına destek verileceğini söyledi.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP lideri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklu HDP’li eski vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu için hak ihlali kararı vermesini eleştirdi.

“Terör propagandası nasıl hak ihlali olabilir?” diye soran MHP lideri, “AYM bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor” ifadesini kullandı.

Bahçeli şöyle devam etti: “Ne zamandır hainin hakkı oluyormuş? MHP’nin komisyon üyesi olan değerli milletvekilleri oylamada ‘Evet’ diyecektir. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili de MHP tam kadro ‘Olur’ verecektir. PKK’nın siyaset kolu olanlara sessiz kalamayız. Hiç kimse bize bölücülerin hak ihlaline maruz kaldığına ileri sürmesin.”

‘İlk kez’ CHP’ye destek

Kılıçdaroğlu, hakkında hapis talep edilen fezlekenin Meclis’e gönderilmesinin ardından “Hodri meydan” diyerek dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

Bu konuya değinen Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun “Beni hapse atmak istiyorlar” diye yakındığını, CHP liderinin ‘bir yanda adalet ve hukuka vurgu yaparken, diğer yanda hakkında düzenlenen fezlekeleri sulandırmaya çalıştığını’ savundu.

MHP lideri, fezlekelerin bir an önce komisyonda görüşülerek genel kurula getirilmesini ve ‘şüpheli’ vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi.

Bahçeli şöyle devam etti: “Dolandırıcı ‘tosuncuk’ nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendisine güveniyorsa karar sürecini kendi başlatmalıdır. Söz veriyorum; ilk kez CHP’ye destek vereceğiz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü hakimdir. İşlenmiş suçlar kimsenin yanına bırakılmamalıdır. Bu ihtiyaç herkes ve hepimiz için geçerlidir. Kanundan kaçış yoktur. Teröre yardım ve yataklık yaptıkları tescilli olan, PKK’nın tasması boğazlarına geçen HDP’li vekillerin fezlekelerin görüşülmesi niye gecikmektedir? TBMM başkanını göreve davet ediyorum. Tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin arka kapıdan tekrar TBMM’ye kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur.”

Soylu’ya destek

MHP lideri, hakkında çeşitli ithamlar bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteğini de yineledi: “İçişleri bakanımız Süleyman Soylu’ya yapılan siyasi linç girişimleri kaygıyla izlediğimizi, asla ve asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Soylu’ya itibar suikastını kabul etmiyoruz. Kim demiş sayın Soylu yalnız diye… Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert bir devlet adamıdır.”