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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘Hodri meydan’ dedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin hapse atılmak istendiğini belirterek “Hodri meydan” dedi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezleke, geçen günlerde Meclis’e gönderilmişti. Dokunulmazlığı kaldırılması talep edilen CHP liderine ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçlamasıyla dört yıla kadar hapis istendiği ortaya çıkmıştı.


Twitter hesabından video paylaşan CHP lideri, “Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın” dediği Erdoğan’a çağrıda bulunarak, ‘hemen dokunulmazlığının kaldırılmasını’ istedi.

Kılıçdaroğlu, gençlere “Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar, sanık ha korkmayın gençler” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu dahil 20 vekilin fezlekesi Meclis’te

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