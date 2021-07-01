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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu dahil 20 vekilin fezlekesi Meclis’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 20 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM başkanlığına sunuldu.

Fotoğraf: Reuters

Tezkereler, Meclis başkanlığınca karma komisyona havale edildi.


Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra fezlekeleri sevk edilen milletvekilleri şöyle:

  • HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü
  • HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz
  • HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni
  • HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik
  • HDP Van Milletvekili Sezai Temelli
  • HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç
  • HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin
  • HDP Diyarbakır Milletvekili İman Taşçıer
  • HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü
  • HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ
  • HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen
  • HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir
  • HDP Muş Milletvekili Mensur Işık
  • HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran
  • HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun
  • İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik
  • DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
  • TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu
  • DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz’in iki dosyası bulunuyor.

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