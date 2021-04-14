Kılıçdaroğlu dahil: 10 vekilin daha fezlekesi Meclis’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekilinin daha dokunulmazlık dosyası TBMM başkanlığına sunuldu.
Tezkereler, Meclis başkanlığınca karma komisyona havale edildi.
Kılıçdaroğlu’na ek olarak milletvekilleri şöyle: “CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül.”