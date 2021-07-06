Baykal’dan Peker’in iddialarına yanıt

CHP’nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, kendisini, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyeliği ve AKP yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini yürüten Korkmaz Karaca’yla ilişkilendirdiği iddialarına yanıt verdi. Eski CHP lideri, Karaca’nın kendisini kadınlarla tanıştırdığına ilişkin iddiayı yalanladı.

Peker, 26 Haziran’da Karaca’yı hedef alıp şunları söylemişti: “Deniz Baykal’ın kaset olayından sonra eski pezevenkleri geri çekilince görevi nasıl devraldın? Kardeşlerim, bunun benle görüşmek istemesinin sebebi, Deniz Baykal’a getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş. Bu konuda Antalya’daki bu aileyle görüşmem için en yakınlarımı araya koyup bana ulaşmak istedi. (Kızın ve ailesinin adını vermemiz doğru olmaz) Tabi ki ben böyle bir namussuzluğun parçası olmadım.”

Avukatı Muzaffer Yılmaz aracılığıyla açıklama yapan Baykal, Karaca’nın hiçbir zaman kendisinin danışmanı olmadığını, CHP Parti Meclisi’ne kendisi genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra düzenlenen ilk kurultayda girdiğini ifade etti. Karaca’nın ‘Antalya’da veya başka bir yerde hiçbir bayanı, kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadığını, böyle bir olayın söz konusu olmadığını’ ifade etti.

Yılmaz, açıklamada, Baykal’a ilişkin kamuoyunda ‘kaset-kumpas davası’ olarak bilinen Emniyet istihbarat daire başkanlığı görevlilerinden oluşan 171 sanıklı davanın görüleceği ve Süleyman Özışık’ın da dinlenmesine karar verilen duruşma öncesinde sosyal medyada bazı paylaşımlarda bulunulduğunu anımsattı.

Baykal’ın uzun süre CHP genel başkanı olarak bu ülkeye hizmet etmiş, demokrasiye ve cumhuriyetin değerlerine inanmış, Atatürkçü ve üniter yapının vazgeçilmez bir savunucusu olduğunu vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu aşamada, Deniz Baykal’a yapılan tüm saldırılar, Deniz Baykal’ın siyasi düşünce ve çizgisine yapılan ve bu düşünceyi yok etmeyi amaçlayan saldırılardan başka bir şey değildir. Bu saldırıları gerçekten anlamak isteyenler var ise, 11 yıldır yargılaması devam etmekte olan Kaset-Kumpas Davasını incelemelerini tavsiye ederiz.”