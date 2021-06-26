Peker’den yeni Korkmaz Karaca iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, daha önce kendisini bir konuyu görüşmek için aradığını söylediği Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Korkmaz Karaca hakkında yeni iddialarda bulundu.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, dünkü paylaşımında, Karaca’nın bir işadamı aracılığıyla kendisiyle görüşmek için randevu istediğini kaydetmişti.

Örgüt lideri, “Bugün seni kibrit kutusuna sokacağım” dediği Karaca’yı, Soylu’nun arkadaşı ya da AKP’de yerel yönetimler başkan yardımcısı olmasının ‘kurtarmayacağını’ ifade etti.

Peker, Karaca’ya “Sen Maltepe’de sıradan bir evde otururken nasıl oldu dört beş senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun?” diye sordu.

Örgüt lideri, şunları kaydetti:

“Beş altı sene evvel Bakırköy eski belediye başkanı Ünal Erzen başta olmak üzere tüm CHP’li isimlerden sinyalcilik yaparken bu zenginliğe nasıl ulaştın (ben anlatacağım)? Kendi evinden daha çok Maxx Royallerde, Vogue otellerde kalabilecek hale nasıl geldin (o otellerin fiyatları belli)?

‘Kızın ailesini aramamı istedi’

Deniz Baykal’ın kaset olayından sonra eski pezevenkleri geri çekilince görevi nasıl devraldın? Kardeşlerim, bunun benle görüşmek istemesinin sebebi, Deniz Baykal’a getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş. Bu konuda Antalya’daki bu aileyle görüşmem için en yakınlarımı araya koyup bana ulaşmak istedi. (Kızın ve ailesinin adını vermemiz doğru olmaz) Tabi ki ben böyle bir namussuzluğun parçası olmadım.

Deniz Baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanıyla Deniz Baykal’ın hastanedeki görüşmesini, Hasan Doğan üzerinden koordine eden Korkmaz Karaca’dır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor.”

Peker, Karaca’nın açıklama yapmasını, “Ben Sedat Peker’le görüşmek için talepte bulunmadım” demesini isteyerek şunları kaydetti: “Süslü sülü, bir gram namusun varsa bu adamı rüşvetten ve muhabbet tellallığından gözaltına alırsın. Korkmaz Karaca, bunu sana niye yaptım biliyor musun? Süslü sülünün benle olan davasında haksız olduğu halde onun lehine çalışmalar yaptın. Onun lehine çalışmalar yapanların bak daha başına neler gelecek. Hele ben video çekmeye başlayayım, bak dünya nasıl şenlenecek.”

2-doncu sülünün arkadaşı korkmaz karaca, sen maltepede sıradan bir evde otururken nasıl oldu 4 5 senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun? — Sedat Peker (@sedat_peker) June 26, 2021

4-deniz baykal’ın kaset olayından sonra eski pezevenkleri geri çekilince görevi nasıl devraldın? Kardeşlerim, bunun benle görüşmek istemesinin sebebi, deniz baykal’a getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 26, 2021

6-deniz baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanıyla deniz baykal’ın hastanedeki görüşmesini, Hasan Doğan üzerinden koordine eden korkmaz karacadır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 26, 2021

8-süslü sülü, bir gram namusun varsa bu adamı rüşvetten ve muhabbet tellallığından gözaltına alırsın. korkmaz karaca, bunu sana niye yaptım biliyor musun? süslü sülünün benle olan davasında haksız olduğu halde onun lehine çalışmalar yaptın. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 26, 2021