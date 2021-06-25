Peker’den Soylu’ya: Korkmaz Karaca benimle hangi konuyu görüşecekti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın kendisiyle ‘hangi konuyu görüşmek istediğini’ sordu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı.

Peker son tweetlerinden birinde Karaca’nın SBK holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘kendisine hediye ettiği Audi A8 marka arabayı kullandığını; olaylar karışınca arabayı Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktığını’ öne sürmüştü.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk KRT TV’de katıldığı canlı yayında Karaca’yla görüştüğünü ifade ederek şunları söylemişti: “Sezgin Baran Korkmaz’ın araç tahsis ettiği iddiasını doğruluyor. Ben onların araç kiraladığı şirketin, Sezgin Baran Korkmaz’a verdiği aracı aldım kullandım diyor. Ama ‘Benzinini falan kendim koydum’ diyor. Yaklaşık iki üç ay kullandığını, o süre içinde aracın arıza da yaptığını ve onu beklediğini söylüyor.”

Bugünkü Twitter paylaşımında Öztürk’ün bu açıklamasına atıf yapan Peker, Soylu’ya şöyle seslendi: “Ak Parti yerel yönetimlerden sorumlu Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz’ın Audi A8 marka aracını hediye olarak değil üç aylığına kullanmak için aldım deyip kendini kurtaracağını zannediyorsa daha henüz o da senin gibi beni tanımıyor demektir. Bir Konyalı işadamı vasıtasıyla benden hangi konuyu görüşmek için randevu istemiştir? Bunun cevabını bekliyorum. Ayrıca Sütaş… ve bunun gibi firmalardan yasal olarak kaç lira danışmanlık ücreti almıştır? Bir de bu tip firmaların özel işlerini halledip ne kadar avanta almıştır?. Benim sayfalarımı kapatmak için mahkemeden karar çıkaracağına ülke nasıl soyuluyor diye araştırsana süslü Sülüman. BENİMLE HANGİ KONUYU GÖRÜŞECEKTİ?”

Peker ne demişti?

SBK Holding’in sahibi işadamı Sezgin Baran Korkmaz ‘kara para aklama’ suçlamasıyla hem Türkiye hem ABD’de soruşturuluyor. Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan Korkmaz, Aralık 2020’de yurt dışına çıkmıştı. İşadamı, ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

Korkmaz’ın iadesi için hukuki süreci başlatan ABD’de, Korkmaz, kara para aklamadan suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis, suçlu bulunduğu her bir para transferiyle dolandırıcılık suçlamasından da 20’şer yıla kadar hapis, yargıyı ve soruşturmayı engelleme suçundan da beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Savcılık suçlu bulunması durumunda Korkmaz için toplam 225 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Peker, Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘uyarı’sı üzerine yurt dışına çıktığını öne sürmüştü.

Peker 9’uncu videosunda şunları söylemişti:

* “5 Aralık… Resul, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı… Telefon açıyor. Sezgin Baran Korkmaz’a… ABD’de aranan arkadaş. İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor… 5 Aralık… 10:30 giriş, 12:30 çıkış… Sezgin Baran Korkmaz’ın bir işadamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman (Soylu) buna diyor ki, ‘Hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Yurt dışına çık. Bu parayı da, yukarının haberi var, Tayyip abi için, yukarısı o, bu parayı da sil. Sorun çıkacak.’ Ne enteresan değil mi? Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık’ta yurt dışına gidiyor… Yüce Divan… İşler bozuluyor. Sezgin Baran Korkmaz tırstı ya, ne yapsın adam devlet var karşısında, otelini istediler. (Peker, daha sonra attığı tweet’te yorgunluktan tarihleri karıştırdığını, Korkmaz’ın bakanla 4 Aralık’ta görüşüp 5’inde yurt dışına çıktığını söyledi.)

* İş nasıl bozuluyor? 28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık, 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veysi… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…

* İstanbul başsavcısı namuslu adam, izin vermiyor, cumhurbaşkanına gidiyor, ‘Bu işte bir karışıklık var. Sizin haberiniz varmış.’ O da ‘Benim haberim yok. Kanun ne diyorsa onu yapın’ diyor.”