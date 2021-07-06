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Yaramazlara biraz batar!

‘Tosuncuk’un dosyasına ‘kısıtlama’ kararı

Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a ilişkin soruşturmada kısıtlılık kararı getirildi.

Fotoğraf: AA

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zinciri, kısa sürede çok sayıda üye toplamıştı. Binlerce kişiyi dolandırıp 1,5 milyar lirayla yurt dışına kaçan Aydın, 1 Temmuz’da Brezilya’nın Sao Paulo kentinde teslim olmuş, 3 Temmuz’da Türkiye’ye getirilince gözaltına alınmıştı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan Aydın’a dün akşam itibariyle 60 sayfadan oluşan çok sayıda soru yöneltilmeye başladı. Aydın, üç avukat eşliğinde sorgulanıyor.

AA’nın haberine göre Anadolu başsavcılığı, Aydın hakkında yürütülen savcılıktaki soruşturma dosyasına kısıtlama kararı alınmasını talep etti. Talebi kabul eden Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği, kısıtlama kararı verdi.

Karar kapsamında, taraf avukatlarının soruşturma dosyasını inceleme ve dosyada bulunan belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlandığı öğrenildi.

Tek dosyada birleştirildi

Aydın hakkında 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine yeni bir soruşturma dosyası açıldı.

Farklı illerden de müştekilerin yaptığı şikayetlerin yetkisizlik kararıyla savcılıkta tek dosya üzerinden birleştirilerek yürütüldüğü, bu soruşturma dosyasında mağdurların uğradığı zararın tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırıldığı belirtildi.

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