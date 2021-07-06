Buldan: Kadınların başına gelmiş en büyük felaket AKP’yi yürürlükten kaldıracağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kadınların başına gelmiş en büyük felaket olan AKP’yi yürürlükten kaldıracağız” dedi.

Fotoğraf: HDP

Buldan, partisinin parlamento kadın grubu toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“17 Haziran’da İzmir il binamızda katledilen sevgili Deniz’imizi bir kez daha rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum” diyen Buldan, ‘özel olarak eğitilen İzmir tetikçisini hangi nefret siyasetinin yetiştirdiğini gayet iyi bildiklerini’ söyledi.

Buldan şunları söyledi: “Kadınların varlığına, kazanılmış haklarına, mücadelesine AKP-MHP iktidarı tarafından topyekûn saldırıların gerçekleştirildiği bir dönemden geçiyoruz. Toplumsal muhalefeti kırmak amacıyla her türlü baskı ve zor yöntemini kullanan erkek iktidar şunu gördü ki; kadınlar bütün bu baskılar karşısında asla yılmamaktadır. Yaşamın her alanında örgütlenen, itirazıyla ve mücadelesiyle dimdik duran, alanları doldurarak haklarını haykıran kadınlar onların en büyük korkusu olmaya devam etmektedir.

Kadınlar bugün itibariyle sadece cins mücadelesi yürütmüyor, erkek mafya düzenini sona erdirme mücadelesine gerçek bir öncülük yapmaktadır. Kadınlar ne onların yalanlarına kanmakta, ne onların baskısıyla sinmekte, ne de onların talan ve sömürü düzenine rıza göstermektedir. Bizler de kadın mücadelesinin birer parçası ve kadın siyasetinin temsilcileri olarak ülkenin dört bir yanından yükselen kadın mücadelesi ile çok daha umutluyuz ve başarmaya her zaman olduğundan çok daha yakınız.”

“Tek bir adam, erkek ittifakıyla; emekçisinden, işsizine, evlisinden bekârına, gencinden çocuğuna, yaşlısına, mülteci kadından engelli kadına ve LGBTİ+’lara kadar dini, dili, kimliği fark etmeksizin toplumun tüm kesimlerinden kadınların haklarını teminat altına alan bir sözleşmeyi hedef aldı” diyen HDP lideri, ‘bu iktidarı gönderir göndermez İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacaklarını’ belirtti.