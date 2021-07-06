Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haftalık vaka sayıları açıklandı: En çok azalış nerede?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentlerde haftalık 100 bin nüfusta görülen vaka sayısıyla en çok azalışın olduğu kentleri açıkladı.

Fotoğraf: AA

Koca, Twitter hesabından vaka yoğunluğunu gösteren haritayı paylaşarak “Salgının sonu aşıyla geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun” ifadesini kullandı.


Haritaya göre İstanbul’da vaka sayısı 54,6, İzmir’de 23,51, Ankara’da ise 71,99.

Sağlık bakanı, vaka yoğunluğuna ek olarak son bir haftada en çok azalış görülen kentleri de duyurdu.

Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın, yedi günde vaka sayısını en çok azaltan kentler olarak kayda geçti.

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