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Yaramazlara biraz batar!

Lambda varyantıyla ilgili neler biliniyor?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) henüz ‘endişe verici’ kategorisine almadığı ancak ‘ilgi çekici’ dediği Lambda varyantı, bugüne kadar 27 farklı ülkede görüldü.

Varyant, özellikle ilk defa Ağustos 2020’de Peru’da görülmesinin ardından Güney Amerika’da yayılmaya başlarken, vakaları da arttırdı.


Fotoğraf: Reuters

Covid-19 verilerinin derlendiği ‘Worldometers’ internet sitesine göre vaka bazında 18’inci sırada yer alan Peru, buna rağmen ölüm sayısında ilk beşte. Resmi verilere göre 32 milyon nüfuslu Peru’da 192 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Bu, 83 milyonluk Türkiye’deki can kaybından neredeyse dört kat fazla.

Güney Amerika’daki vakaların artış nedeni olarak görülen varyant, DSÖ tarafından ‘ilgi çekici’ olarak sınıflandırılsa da henüz ‘endişe verici’ kategorisine alınmış değil. Ancak buna rağmen varyantla ilgili olarak uluslararası kamuoyunda da tedirginlikler artıyor.

Peru’da baskın

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Peru’daki corona virüs vakalarının yüzde 82’sini Lambda varyantının oluşturduğunu bildirdi.

Euronews’in haberine göre PAHO’nun viral hastalıklar konusundaki bölgesel danışmanı Jairo Mendez, varyanta Güney Amerika ve Karayipler’deki sekiz ülkede belirsiz aralıklarla rastlandığını dile getirdi.

Peru’da baskın varyantın Şili’de de son iki aydaki vakaların yüzde 31’ini oluşturduğu aktaran Mendez, Lambda için şunları söyledi: “Salgının yayılımını hızlandırdığı olasılığı var. Ancak yeterli çalışmaların olmadığı da bir gerçek. Bu yüzden diğer Delta ve Gama’yla karşılaştıramayız. Virüsün yapısında ve vakaların artışında birçok faktörün etken olduğunu biliyoruz. Bu yüzden salgını yavaşlatıp, bulaşıcılığını azaltmamız gerekiyor.”

Varyantın görüldüğü ülkelerden Britanya’daki Halk Sağlığı Kurumu, Lambda’nın bulaşıcılığının daha fazla olduğu ve aşıya direnç geliştirdiğini görüşünde.

‘Delta’yla mücadele sürüyor

Lambda, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü bir sırada yayıldı. Delta varyantının diğer türlere göre daha hızlı yayıldığına inanılıyor.

Varyantın yayıldığı Rusya’da corona virüsüne bağlı olarak gerçekleşen ölümlerde üst üste rekorlar kırılmıştı.

Nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası corona virüse karşı iki kez aşılanmış olan İsrail’de son haftalarda aşının etkisinin azalmaya başladığı bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, bu gelişmeye paralel olarak ülkede virüsün delta varyantının hızla yayılmaya başladığını açıkladı.

Delta varyantının ‘tehlikeli’ olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydeden DSÖ, varyantın 100’den fazla ülkede görüldüğünü duyurmuştu.

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