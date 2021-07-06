Bakanlığın telifini ödemediği Galata görseli tartışma çıkardı: Çalıntı mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paylaştığı müze kart üstündeki Galata Kulesi görselinin, Shutterstock isimli fotoğraf depolama sitesinden alındığı olduğu anlaşıldı.
Bakanlığın kullandığı Galata Kulesi görseli üstünde fotoğraf sağlama sitesi Shutterstock’un filigranları ve sahibinin imzası görülebiliyor.
Kullanıcılar, bu tür sitelerdeki fotoğrafların logosuz halini ücret ödedikten sonra indirip kullanabiliyor. Bakanlığın kullandığı fotoğraftaki imza ve logonun yerinde durması fotoğrafın ücret ödenmeden kullanıldığı iddialarını gündeme getirirken, sosyal medyadan ‘çalıntı’ yorumları geldi.
Söz konusu fotoğrafın kendisine ait olduğunu belirten fotoğrafçı İlker Canikligil ise, “Görsel bana ait, napayım ben şimdi” dedi.