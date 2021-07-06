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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 5 bin 299 vaka, 37 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık bakanlığının verilerine göre bir günde 226 bin 651 kişiye daha test yapılırken 4 bin 446 kişi iyileşti.


Türkiye’de 36,5 milyon kişiye birinci doz aşı uygulanırken 16 milyon kişiye ikinci doz vuruldu.

Üçüncü doz uygulananların sayısı ise 1,9 milyon.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden şunları kaydetti: “Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin.”

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