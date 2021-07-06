Bilim kurulu üyesi, tek ve üçüncü doz aşı kararlarının nedenini anlattı

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Covid-19 geçirenlere tek doz BioNTech aşısı uygulanması ile üçüncü doz kararlarının literatürdeki bilgiler ışığında alındığını belirterek gerekçelerini anlattı.

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Bilim kurulu geçen hafta Covid-19 geçiren kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılması kararı almış, halihazırdaki ikinci doz randevuları iptal edilmişti.

Öncesinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üzerindekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı yaptırabileceğini, üçüncü doz için Sinovac veya Pfizer-BioNTech aşısı seçilebileceğini duyurmuştu.

Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, dünyada hastalığı geçirmiş kişilerde altı ay sonra antikor seviyelerinde düşüş görüldüğü, buna bağlı olarak bu kişilerin aşılama programına tekrar alınması gerektiği yönünde tartışmaların olduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Turan, Türkiye’deki karar sürecini şöyle anlattı: “Bu nedenle biz de bu grup bireylerde altıncı ayını geçirdikten sonra hastalığa karşı koruyucu olsun diye tek doz aşı uygulamasını yapma kararı aldık. Eğer bu uygulama antikor filtrelerinde başarı olur ise tek dozda kalmak bu grup hastalarda mümkün olabilir. Sonuçta hastalığı geçirenlerin virüse karşı bir hafızaları var. Yani vücudun geçirdiği hastalıklara bağlı bir vücutta bir bağışıklık olduğu için bu bireylerde tek doz aşının yeterli olacağı ile ilgili şu an elimizde bulunan literatürdeki bilgiler ışığında alınmış bir karar bu.”

Prof. Dr. Turan, altı ay sonra hatırlatma dozu aşısı uygulamasının da dünyadaki literatür bilgisi ışığında alınan bir karar olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürü: “Hastalığı geçirenlerde altıncı ayından sonra, hatta virüsteki varyasyonlar nedeniyle bunu üç aya çeken ülkeler de bulunmakta, bir hatırlatma dozu aşısı yapılabilir. İki doz inaktif aşı ile aşılanan bireylerde ise üç ila altı ay sonra nötralizan antikor düzeylerindeki düşüşe bağlı olarak hatırlatma dozu yapılması gerekliliği görülmüştür. Bu hatırlatma dozuiki doz inaktif aşı olanlarda tercihe göre mRNA ya da inaktif aşı olabilir. Avrupa ülkelerinde çoğunlukta mRNA teknolojisine göre hazırlanmış aşıların kullanılması nedeniyle onlarda üçüncü doz konusu bizdekinden farklı olarak ele alınıyor. Ülkemizde inaktif aşı ile aşılama sürecinin başlaması sebebiyle böyle bir karar alındı.”