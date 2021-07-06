Madencilerden Meclis’teki tüm vekillere: Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?

Tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya giden Somalı madenciler, il girişinde engellendi. Geceyi benzin istasyonunda geçiren madenciler milletvekillerine seslendi: “Onlar yatakta, yastıkta yatarken bizim yastığımız baret. Bu baretin üstünde yatıyoruz. Bu taşın üstünde yatıyoruz. Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?”

Ankara'ya girişi engellenen madenciler geceyi benzin istasyonunda geçirdi!



"600 milletvekiline buradan sesleniyorum. Onlar yatakta yastıkta yatarken bizim yastığımız baret! Bu baretin uzerinde, taşın üzerinde yatıyoruz! Kahrolsun!" pic.twitter.com/ttNaT07xVZ — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) July 6, 2021

2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği faciadan sonra gerekçe sunulmadan Soma Holding tarafından işten çıkarılan işçiler tazminatlarını almak için direniş başlatıp 2019 yılında Ankara’ya yürümüştü. Bu yürüyüşün ardından Soma Holding’e bağlı 4 bin işçinin tazminatı ödenmişti.

Ancak yine Soma’daki Uyar Madencilik’in benzer biçimde işten çıkardığı işçilere tazminatları ödenmemişti. Aynı hak Uyar Madencilik’in Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında Ekim 2014’te meydana gelen faciada hayatını kaybeden 18 işçinin aileleri ve sonrasında benzer şekilde işten çıkarılan 450 madenciden de esirgenmişti.

Ankara’ya girişi engellenen madenciler geceyi betonun üzerinde yatarak geçirdi / Fotoğraf: Bağımsız Maden İş

Verilen sözler tutulmadı

Temmuz 2020’de konu hakkında düzenleme yapılsa da Soma ve Ermenek’te Uyar ailesinin sahip olduğu şirketler rödovans sistemiyle çalıştığı ve farklı bir sözleşmeye tabii olduğu gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmıştı. Bunun üzerine Bağımsız Maden-İş Ekim 2020’de maden emekçilerinin haklarını alabilmesi için Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçen yıl meydana gelen deprem sonrasında gittiği İzmir’de madencilerin temsilcileriyle görüşmüş ve, “15 Ocak’a kadar sorunu çözeceğim” demişti. O dönemde Ankara yolunda olan madenciler, depremden sonra eylemlerini yarıda bırakarak enkaz çalışmalarına yardım etmek için İzmir’e koşmuştu.

Verilen sözler tutulmayınca madenciler soluğu yine Ankara’da aldı. Ancak il girişinden içeri sokulmadı. Haklarını alana kadar dönmeyeceklerini belirten madenciler geceyi benzin istasyonunda geçirdi.

Geçirdiği maden kazasında gözlerini kaybeden madenci İdris Sarıkaya milletvekillerine şöyle seslendi: “Bizleri temsil eden sayın milletvekilleri, siz hiç soğuk beton üzerinde yatıp hak aradınız mı? Bizlere söz verip sözünü tutmayanlar, siz hiç soğuk beton üzerinde yatıp hak aradınız mı? Bzi sözlerin tutulmasını talep ediyoruz. Biz Ankara’ya geldik, engellendik. Siz Soma’ya geldiğiniz zaman sizleri böyle mi karşılıyoruz. Biz bu haklarımızı mutlaka ama mutlaka alacağız. Ölmek var dönmek yok”

SORUYORUZ!



“Bizleri temsil eden sayın milletvekilleri, siz hiç soğuk beton üzerinde yatıp hak aradınız mı?



Bizlere söz verip sözünü tutmayanlar, siz hiç soğuk beton üzerinde yatıp hak aradınız mı?”#MadencininTarafındayım pic.twitter.com/LU7yjWJGLV — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) July 6, 2021

Eşi maden işçisi olan Serap Kılıç da şöyle konuştu: “İki yıldır Ankara yollarındayız. İki yıl önce Kırkağaç’ta yatıldı, ama sonuç alınamadı. Biz burada sonuç almakta kararlıyız.”