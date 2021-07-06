Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akbank: Birimler yavaşlama ve kesintiyle ilgili çalışıyor

Akbank, sistemlerindeki yavaşlama ve kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, ATM’leri ve kartları kullanamadıklarını belirtirken, bankanın mobil uygulaması da çalışmıyor.


Mobil uygulamaya girmek isteyenler “Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” yazısıyla karşılaşıyor.

Bankanın açıklamasında sistemlerde yavaşlama ve kesintiler yaşandığı belirtildi.

Açıklamada “İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz” ifadesine yer verildi.

SON HABERLER

Ne olacak bu muhalefetin hali?

Siyaset bilimci Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü doktora araştırmacısı Nezih Onur Kuru Türkiye’deki ‘muhalefetin hali’ni Diken’e değerlendirdi.