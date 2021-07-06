Akbank: Birimler yavaşlama ve kesintiyle ilgili çalışıyor

Akbank, sistemlerindeki yavaşlama ve kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Sosyal medya kullanıcıları, ATM’leri ve kartları kullanamadıklarını belirtirken, bankanın mobil uygulaması da çalışmıyor.
Mobil uygulamaya girmek isteyenler “Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” yazısıyla karşılaşıyor.
Bankanın açıklamasında sistemlerde yavaşlama ve kesintiler yaşandığı belirtildi.
Açıklamada “İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz” ifadesine yer verildi.