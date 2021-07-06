AKP’li Şen’den mülakatta ‘torpil’ savunması: Sızmaları yazılı sınavda eleyemeyiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kamuda liyakatin gözetilmediği, torpille yandaşların alındığı yönündeki iddialara yanıt verdi: “Mülakat FETÖ, PKK, DHKPC, DEAŞ girmesin diye var. Yazılı sınavda bunları eleyemeyiz.”

Şen, Habertürk’te katıldığı televizyon programında yöneltilen, “Girdiği bütün sınavlardan çok başarılı olduğu halde mülakatlarda elenen farklı siyasi görüşlerden gençlerimiz olduğunu düşünüyor musunuz, liyakat sorunu var mı” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ sızmaları olmasın diye o mülakatlar konuldu. Mülakatlar bir zaman sonra kaldırılacak. Hatta polis ve askeriye için olabilir ama ben Milli Eğitim için o mülakatlara ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum şahsi olarak. Ama bu kurallar konulduğu zaman ihtiyaçtı. Ankara’da Başbakanlık’ta görevliydim. O dönemde kripto FETÖ’cüleri nasıl ayıklayacaktık? Yazılı sınavda onu ayıklayamayız. Görmeniz ve konuşmanız gerekiyor.”

‘Göz göre göre hakkınızı yiyorlar’

İYİ Parti İstanbul Belediyesi Meclis üyesi Dr. Taylan Yıldız bu sözlere Twitter hesabından tepki gösterdi: “Mülakatı yapanlar polis mi? Düşük not verenler hakim mi? Düşük not verdikleriniz terörist mi? Göz göre göre hakkınızı yiyorlar.”