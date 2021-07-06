Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Şen’den mülakatta ‘torpil’ savunması: Sızmaları yazılı sınavda eleyemeyiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kamuda liyakatin gözetilmediği, torpille yandaşların alındığı yönündeki iddialara yanıt verdi: “Mülakat FETÖ, PKK, DHKPC, DEAŞ girmesin diye var. Yazılı sınavda bunları eleyemeyiz.”

Şen, Habertürk’te katıldığı televizyon programında yöneltilen, “Girdiği bütün sınavlardan çok başarılı olduğu halde mülakatlarda elenen farklı siyasi görüşlerden gençlerimiz olduğunu düşünüyor musunuz, liyakat sorunu var mı” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:


“FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ sızmaları olmasın diye o mülakatlar konuldu. Mülakatlar bir zaman sonra kaldırılacak. Hatta polis ve askeriye için olabilir ama ben Milli Eğitim için o mülakatlara ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum şahsi olarak. Ama bu kurallar konulduğu zaman ihtiyaçtı. Ankara’da Başbakanlık’ta görevliydim. O dönemde kripto FETÖ’cüleri nasıl ayıklayacaktık? Yazılı sınavda onu ayıklayamayız. Görmeniz ve konuşmanız gerekiyor.”

‘Göz göre göre hakkınızı yiyorlar’

İYİ Parti İstanbul Belediyesi Meclis üyesi Dr. Taylan Yıldız bu sözlere Twitter hesabından tepki gösterdi: “Mülakatı yapanlar polis mi? Düşük not verenler hakim mi? Düşük not verdikleriniz terörist mi? Göz göre göre hakkınızı yiyorlar.”

Mülakat ve güvenlik soruşturmasıyla ayrımcılık

CHP’den ‘yargı paketi’ne şerh: Sözlü mülakat kameraya alınsın

SON HABERLER

DSİ dediğin çağdışı kalmış canavar!

Türkiye’de pek kimsenin üzerinde durmadığı, hiç kimsenin de önüne geçemediği bir doğa katliamı var; Devlet Su İşleri akarsuları boğuyor… Akarsuların sahibi olan DSİ’nin resmi istatistikleri, katliamın boyutunu gösteriyor. 2013-2019 döneminde tam 53 bin 844 taşkın koruma tesisi inşa etmiş DSİ. Sadece 2019’da 8 bin 493 tane.

Ne olacak bu muhalefetin hali?

Siyaset bilimci Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü doktora araştırmacısı Nezih Onur Kuru Türkiye’deki ‘muhalefetin hali’ni Diken’e değerlendirdi.