Akşam Postası / 30 Temmuz 2021

Erdoğan: THK’da buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının orman yangınlarının söndürmede kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar için “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” dedi.
Türkiye yanarken THK kayyımı düğündeymiş
Kılıçdaroğlu: THK kayyımını aradım, ulaşamadım
Orman bakanı: THK’yle problemimiz yok; performans verecek kapasitede değil
Marmaris’teki yangın Datça’ya doğru ilerliyor
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.
TEMA’dan yanan ormanlar için kampanya: Yaşamı yeniden yeşerteceğiz
Çavuşoğlu ‘Milletimiz cömerttir’ diyerek duyurdu: Yardım hesabı açılıyor
İstanbul dahil bazı illerde ormanlara giriş yasaklandı
Marmaris’teki yangında ölen genç, itfaiyecilere su taşıyormuş
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencin, itfaiye ekiplerine su taşırken kaza yaptığı ortaya çıktı.
Gözyaşları yangında giden hatıralar için
Manavgat’ta alevler arasında doğan oğlağın adı Mucize
Sendikalı işçi oranı yüzde 14
Türkiye’de sendikalı işçi sayısı temmuz ayı itibariyle 2 milyonu aştı. Sendikalaşma oranı ise daha yüzde 14’lerde.
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Vakalar 100 bini geçebilir
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, önümüzdeki dönemde vaka sayılarının 100 bini geçebileceğini söyledi.
ABD iç raporu: Delta, suçiçeği kadar kolay yayılıp daha ciddi hastalığa yol açıyor
Dolar/TL’de yön aşağı
Dolar/TL kurunda görülen 8,88’lik tarihi zirvenin ardından kazançlar bir süredir sınırlı da olsa devam ediyor. Kur bugün 8,41’li seviyelere kadar çekildi.
Binance’den Almanya, İtalya ve Hollanda’da işlemleri kısıtlama kararı
Kripto para kullanıcı sayısı ikiye katlandı
Tüp bebek için başvuran kadınların hamile kalması için kendi spermini kullanan doktor 13 milyon Kanada doları ödeyecek
Kanada’da, tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olan kadınların hamile kalması için kendi spermini veya ‘donör olmak amacıyla kliniğe örnek bırakan’ kişilerin spermlerini kullanan doktor, kendisine dava açan kadınlar ve çocuklarla anlaşma yoluna gitti. 13 milyon Kanada doları (87,95 milyon lira) ödeyecek.