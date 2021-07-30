Akşam Postası / 30 Temmuz 2021

Erdoğan: THK’da buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının orman yangınlarının söndürmede kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar için “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” dedi.

Marmaris’teki yangın Datça’ya doğru ilerliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Marmaris’teki yangında ölen genç, itfaiyecilere su taşıyormuş

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencin, itfaiye ekiplerine su taşırken kaza yaptığı ortaya çıktı.

Sendikalı işçi oranı yüzde 14

Türkiye’de sendikalı işçi sayısı temmuz ayı itibariyle 2 milyonu aştı. Sendikalaşma oranı ise daha yüzde 14’lerde.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Vakalar 100 bini geçebilir

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, önümüzdeki dönemde vaka sayılarının 100 bini geçebileceğini söyledi.

Dolar/TL’de yön aşağı

Dolar/TL kurunda görülen 8,88’lik tarihi zirvenin ardından kazançlar bir süredir sınırlı da olsa devam ediyor. Kur bugün 8,41’li seviyelere kadar çekildi.

Tüp bebek için başvuran kadınların hamile kalması için kendi spermini kullanan doktor 13 milyon Kanada doları ödeyecek

Kanada’da, tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olan kadınların hamile kalması için kendi spermini veya ‘donör olmak amacıyla kliniğe örnek bırakan’ kişilerin spermlerini kullanan doktor, kendisine dava açan kadınlar ve çocuklarla anlaşma yoluna gitti. 13 milyon Kanada doları (87,95 milyon lira) ödeyecek.