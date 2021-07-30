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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Temmuz 2021

Erdoğan: THK’da buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının orman yangınlarının söndürmede kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar için “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” dedi.

Türkiye yanarken THK kayyımı düğündeymiş

Kılıçdaroğlu: THK kayyımını aradım, ulaşamadım

Orman bakanı: THK’yle problemimiz yok; performans verecek kapasitede değil

Marmaris’teki yangın Datça’ya doğru ilerliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.


Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

TEMA’dan yanan ormanlar için kampanya: Yaşamı yeniden yeşerteceğiz

Çavuşoğlu ‘Milletimiz cömerttir’ diyerek duyurdu: Yardım hesabı açılıyor

İstanbul dahil bazı illerde ormanlara giriş yasaklandı

Marmaris’teki yangında ölen genç, itfaiyecilere su taşıyormuş

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencin, itfaiye ekiplerine su taşırken kaza yaptığı ortaya çıktı.

Gözyaşları yangında giden hatıralar için

Manavgat’ta alevler arasında doğan oğlağın adı Mucize

Sendikalı işçi oranı yüzde 14

Türkiye’de sendikalı işçi sayısı temmuz ayı itibariyle 2 milyonu aştı. Sendikalaşma oranı ise daha yüzde 14’lerde.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Vakalar 100 bini geçebilir

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, önümüzdeki dönemde vaka sayılarının 100 bini geçebileceğini söyledi.

ABD iç raporu: Delta, suçiçeği kadar kolay yayılıp daha ciddi hastalığa yol açıyor

Dolar/TL’de yön aşağı

Dolar/TL kurunda görülen 8,88’lik tarihi zirvenin ardından kazançlar bir süredir sınırlı da olsa devam ediyor. Kur bugün 8,41’li seviyelere kadar çekildi.

Binance’den Almanya, İtalya ve Hollanda’da işlemleri kısıtlama kararı

Kripto para kullanıcı sayısı ikiye katlandı

Tüp bebek için başvuran kadınların hamile kalması için kendi spermini kullanan doktor 13 milyon Kanada doları ödeyecek

Kanada’da, tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olan kadınların hamile kalması için kendi spermini veya ‘donör olmak amacıyla kliniğe örnek bırakan’ kişilerin spermlerini kullanan doktor, kendisine dava açan kadınlar ve çocuklarla anlaşma yoluna gitti. 13 milyon Kanada doları (87,95 milyon lira) ödeyecek.

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