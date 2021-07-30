Marmaris belediye başkanı: Havadan müdahalelerin derhal hızlanması gerekiyor

Orman yangınıyla mücadele eden Marmaris’te, belediye başkanı Mehmet Oktay, “Ben buradan çok acil olarak, ama çok acil olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Havadan müdahalelerin derhal hızlanması ve çoğalması gerekiyor. Başka türlü bunun önüne geçebilmemiz mümkün gözükmüyor” dedi.

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Türkiye üç günü aşkın süredir Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’daki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, çıkan 79 yangından 13’ünün kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ANKA’dan Ercan Aslan’a konuşan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, şunları söyledi: “Yaklaşık olarak 26 saattir Marmaris olarak, Türkiye olarak ciğerlerimiz yanıyor. Hakikaten dün saat 13.00 sularında başlayan yangın ilk etapta kontrol altına alınıyor gibi olsa da maalesef sonrasında kontrolden çıkmış durumda. Geldiğimiz an itibariyle de ne yapacağımızı bilemiyoruz. Binin üzerinde görevlimizle birlikte karadan ormana müdahale ediyoruz.

Şu anda da üç veya dört helikopter havadan müdahale ediyor. Ama malum hava şartlarından kaynaklı kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Birincisi hava oldukça sıcak ve kuru, ikincisi nem yok ve devamında da rüzgar bir miktar şiddetli. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönünden estiğinden ötürü yangın çok hızlı şekilde yayılıyor.”

Başkan Oktay, orman yangınının devam ettiğine dikkat çekerek ilçe sakinlerine şöyle seslendi: “Lütfen ama lütfen hepinizden rica ediyorum, zorunlu olmadığınız sürece trafiğe çıkmayın. Ne sağlık ekibimiz ne yangın söndürme araçlarımız yeterli sürede ulaşması gereken yerlere ulaşamıyorlar. Lütfen ama lütfen hepinizden rica ediyorum zorunlu değilseniz lütfen trafiğe çıkmayın.”