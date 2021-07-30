Diken

Yaramazlara biraz batar!

TEMA’dan yanan ormanlar için kampanya: Yaşamı yeniden yeşerteceğiz

TEMA Vakfı, yangın çıkan ormanların tekrar ağaçlandırılması için bağış kampanyası başlattı.

Türkiye üç günü aşkın bir süredir Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’da yaşanan orman yangınları ile mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, son üç günde çıkan 71 yangından 14’ünün kontrol alma çalışmasının sürdüğünü bildirdi.


Yangınların durdurulamaması ve ekipman yetersizliği eleştirilirken TEMA da zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için fidan bağış kampanyası başlattı. ‘Yaşamı yeniden yeşerteceğiz’ sloganıyla başlatılan kampanyada bir fidan için 10 lira bağış alınıyor.

Vakıf, tema.org.tr üzerinden yapılan bağışlarda e-sertifika gönderimi yapıldığını belirtirken, sitedeki yoğunluk nedeniyle aksaklık yaşanabileceği duyurusu yaptı.

Bağış için kullanılması gereken hesap bilgileri şöyle:

Türkiye yanıyor

Yangınlarda son durum: 71 yangından 57’si kontrolde

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THK’nın eski başkanı Karakuş: Rus uçakları orman yangınlarını söndüremez

Antalyanın Manavgat ilçesinde iki gün önce başlayan yangın hala kontorl altına alınamadı. Yangın söndürmede etkinliği bilinen Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ise atıl olarak bekletiliyor. Konu hakkında Diken’e konuşan THK eski Başkanı emekli korgeneral Erdoğan Karakuş, şuan Rusya’dan alınan büyük uçakların kullanıldığını belirterek, “Dağlık arazilerde çıkan yangınlarda küçük uçak kullanılır, büyük uçak kullanılmaz” dedi.