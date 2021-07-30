Çavuşoğlu ‘Milletimiz cömerttir’ diyerek duyurdu: Yardım hesabı açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da günlerdir süren orman yangını için valiliğin yardım hesabı açacağını söyledi.

Muğla’daki yangından… Fotoğraf: AA

Kentte gazetecilere konuşan bakan, yangının tarım alanları kadar altyapıyı da etkilediğini, elektrik kesintisi yaşandığını, yaklaşık 18 aboneye elektrik verilemediğini ifade etti.

Sorunun çözümü için çalışıldığını aktaran Çavuşoğlu, kentin ve ülkenin her yerinden fidan, ayni ve nakdi yardım göndermek için telefon ve tekliflerin geldiğini aktardı.

‘Milletimiz cömerttir’

Çavuşoğlu, iaşe ve ayni olarak herhangi bir ihtiyacın olmadığını dile getirerek şunları söyledi: “Nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu. Talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla valiliğimiz bir hesap açıyor. Bu hesabı kendisi duyuracaktır. Dün akşam TOBB başkanımız aynı şekilde aradı, 5 milyon lira bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Milletimiz cömerttir, elinden gelen desteği her zaman yapar. Antalyalı ve Manavgatlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yangından etkilenen gerek vatandaşlarımıza sahip çıkma konusunda gerekse ilgili yardımları ulaştırma konusunda çok duyarlılar, teşekkür ederiz. Yiyecek içecek konusunda çok fazla ürün geldi, ona ihtiyaç yok ama nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler.”