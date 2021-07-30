Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Vakalar 100 bini geçebilir

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, önümüzdeki dönemde vaka sayılarının 100 bini geçebileceğini söyledi.

Türkiye’de kısıtlamaların büyük kısmının kalktığı 1 Temmuz sonrasında vakalarda ciddi anlamda artış yaşandı. Dün 22 bin 161 vaka, 60 can kaybı kayda geçti. Delta varyantına karşı yeterli önlemler alınmadı.

Sözcü TV’den Alişer Delek’e konuşan Prof. Şenol, bugünlerde görülen 20 binli rakamların önümüzdeki haftalarda 100 binli rakamlara doğru tırmanabileceğini belirtti: “Çünkü Delta’nın yayıldığı coğrafyalarda şunu görüyoruz: Üssel büyüme dediğimiz süreç çok kısalıyor, üç beş güne iniyor. Daha önce 10-20 gündü gördüğümüz süreç. Biz buna kartopu etkisi diyoruz. Siz kartopu olduğunu gördüğünüzde, çığ olmuş oluyor aslında ve sonra onun yansımalarını görmeye başlıyorsunuz. Nereye kadar pik yapacak? İnsanların bir bölümü hastalana hastalana bağışık hale hızla gelince pikte düzleşme göreceğiz. Eğer aşılama hızı ya da başka önlemler devreye girmezse tekrar pik olacak. Yani kırılganlık bu sefer pik noktasında olacak.”

‘Aşılamanın yüzde 80’e çıkması lazım’

“Her tarafta Delta var” diyen Şenol, “Delta ne demek? Çok bulaşıyor, hızlı bulaşıyor ve çok ciddi şekilde hastalandırıyor demek. (Aşılamada) Kitle etkisini görebilmeniz için yüzde 80’lere çıkması lazım aşılama oranlarının. Yüzde 32’lerdeyiz. Günde yüzde 1 hızla gidiyoruz. Hesaplarıma göre üç aydan önce göremezsiniz bu yüzde 80’lere varan aşılamayı. O da her şey yolunda giderse…” ifadelerini kullandı.