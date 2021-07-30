ABD’de aşı olmayan hükümet çalışanlarına test zorunluluğu

ABD Başkanı Joe Biden, yerel hükümetleri corona virüsüne karşı aşı olmaları için insanlara para ödemeye çağırdı ve aşı olmayan devlet çalışanlarına düzenli test, maske zorunluluğu ve seyahat kısıtlaması gibi kurallar açıkladı.

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Biden, Delta varyantı nedeniyle özellikle aşılanmamış kişiler arasında artan vakaların ardından isteksiz insanları aşı olmaya yöneltmeye çalışıyor.

ABD, elinde oldukça fazla aşı olmasına rağmen diğer gelişmiş ülkeler arasında aşılamada daha yavaş kalıyor. Beyaz Saray’ın emin olmayan insanları aşılanmaya yönlendirme çabaları aşı karşıtı yorumlar, yanlış bilgiler ve siyasi ayrımlar nedeniyle aksadı.

Eyalet çalışanları eğer aşı olduklarının kanıtını sunmazlarsa haftalık ya da iki haftada bir Covid-19 testine tabi olacaklar ve seyahatlerine kısıtlamalar getirilecek.

Daha önce Fransa’da da benzer bir uygulama başlamış, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sosyal mekanlara girişte Covid-19 ruhsatı veya test sonucu beyan etme şartı getiren yasa tasarısı geçen hafta sonu onaylanmıştı.

Bazı uluslararası şirketler ise çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor.

Henüz Türkiye’de bu yönde bir çalışma olmasa da bilim kurulu üyeleri aşı zorunluluğunun kaçınılmaz olacağına dair görüş bildirmeye başladı.