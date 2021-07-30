ABD iç raporu: Delta, suçiçeği kadar kolay yayılıp daha ciddi hastalığa yol açıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) iç raporuna göre Delta varyantı suçiçeği kadar kolay yayılıp daha ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

Henüz yayınlanmamış rapora göre corona virüsü aşısı olan kişilerin, olmayanlarla aynı ölçüde Deltayı yayabileceği öne sürüldü.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ilk olarak The Washington Post tarafından duyurulan belgenin gerçekliğini doğruladı. Direktör, ”Yersiz bir telaş içinde değiliz. İnsanların bunu anlaması lazım. Durum ciddi. Kızamık, suçiçeğiyle birlikte bildiğimiz en bulaşıcı virüsle karşı karşıyayız” dedi.

Raporda Delta varyantının suçiçeği kadar bulaşıcı bir durumda olduğu ve varyantla enfekte olan bir kişinin bunu yaklaşık sekiz-dokuz kişiye yaydığı belirtildi. Orijinal corona virüsü ise soğuk algınlığı kadar bulaşıcıydı ve bununla ortalama iki kişi enfekte edilebiliyordu.

Daha önceden aşılarını tamamlayan kişilerin maske takma zorunluluğu bulunmadığını duyuran CDC uzmanları, varyantın hızla yayılmasıyla kapalı alanlarda maske takılması kararına tekrar döndüklerini açıklamıştı.

CNN’e konuşan Walensky, “Bunu kontrol altına almak için aşırı önlemlere ihtiyacımız var. Rapordaki veriler şaşırtmadı. Sadece tek bir yerde toplanmış oldu” yorumunu yaptı.

CDC iç raporunda geçen bulaştırmadaki tespite rağmen yine de aşılı insanlar daha güvende olduğunun altı çizildi. Raporda “Aşılar ciddi hastalıkların yüzde 90’ından fazlasını önler. Ancak enfeksiyon veya bulaşmayı önlemedeki başarısı sandığımızdan daha az olabilir” yazıyor. Aşıların ciddi hastalık veya ölüm riskini 10, enfeksiyon riskini ise üç kat azalttığını belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, son haftalarda artışa geçen Covid-19’a karşı milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.