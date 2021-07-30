Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD iç raporu: Delta, suçiçeği kadar kolay yayılıp daha ciddi hastalığa yol açıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) iç raporuna göre Delta varyantı suçiçeği kadar kolay yayılıp daha ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

Henüz yayınlanmamış rapora göre corona virüsü aşısı olan kişilerin, olmayanlarla aynı ölçüde Deltayı yayabileceği öne sürüldü.


CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ilk olarak The Washington Post tarafından duyurulan belgenin gerçekliğini doğruladı. Direktör, ”Yersiz bir telaş içinde değiliz. İnsanların bunu anlaması lazım. Durum ciddi. Kızamık, suçiçeğiyle birlikte bildiğimiz en bulaşıcı virüsle karşı karşıyayız” dedi.

Raporda Delta varyantının suçiçeği kadar bulaşıcı bir durumda olduğu ve varyantla enfekte olan bir kişinin bunu yaklaşık sekiz-dokuz kişiye yaydığı belirtildi. Orijinal corona virüsü ise soğuk algınlığı kadar bulaşıcıydı ve bununla ortalama iki kişi enfekte edilebiliyordu.

Daha önceden aşılarını tamamlayan kişilerin maske takma zorunluluğu bulunmadığını duyuran CDC uzmanları, varyantın hızla yayılmasıyla kapalı alanlarda maske takılması kararına tekrar döndüklerini açıklamıştı.

CNN’e konuşan Walensky, “Bunu kontrol altına almak için aşırı önlemlere ihtiyacımız var. Rapordaki veriler şaşırtmadı. Sadece tek bir yerde toplanmış oldu” yorumunu yaptı.

CDC iç raporunda geçen bulaştırmadaki tespite rağmen yine de aşılı insanlar daha güvende olduğunun altı çizildi. Raporda “Aşılar ciddi hastalıkların yüzde 90’ından fazlasını önler. Ancak enfeksiyon veya bulaşmayı önlemedeki başarısı sandığımızdan daha az olabilir” yazıyor. Aşıların ciddi hastalık veya ölüm riskini 10, enfeksiyon riskini ise üç kat azalttığını belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, son haftalarda artışa geçen Covid-19’a karşı milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.

ABD’de aşı olmayan hükümet çalışanlarına test zorunluluğu

Prof. Ceyhan: Bizimki 3’üncü doz değil, Sinovac’a ek doz BioNTech yapmak

Delta’nın yayıldığı İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

Uzman doktordan ‘Delta uyarısı’: Rusya ve Britanya’dan gelişler sıkı denetlenmeli

Covid-19’da yeni varyant Delta Plus: Hindistan ‘endişe verici’ uyarısı yaptı

Delta varyantının belirtilerine dikkat; farkında bile olmayabilirsiniz

SON HABERLER

Trendyol Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u olma yolunda

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın büyük ortağı olduğu Trendyol, 1,5 milyar dolarlık daha yatırım almak için görüşmelerde bulunuyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması Trendyol’u Türkiye’nin ilk ve tek ‘decacorn’u yapabilir.

THK’nın eski başkanı Karakuş: Rus uçakları orman yangınlarını söndüremez

Antalyanın Manavgat ilçesinde iki gün önce başlayan yangın hala kontorl altına alınamadı. Yangın söndürmede etkinliği bilinen Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ise atıl olarak bekletiliyor. Konu hakkında Diken’e konuşan THK eski Başkanı emekli korgeneral Erdoğan Karakuş, şuan Rusya’dan alınan büyük uçakların kullanıldığını belirterek, “Dağlık arazilerde çıkan yangınlarda küçük uçak kullanılır, büyük uçak kullanılmaz” dedi.