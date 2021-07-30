Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sendikalı işçi oranı yüzde 14

Türkiye’de sendikalı işçi sayısı temmuz ayı itibariyle 2 milyonu aştı. Sendikalaşma oranı ise daha yüzde 14’lerde.

Türkiye’deki toplam işçi sayısı 15 milyona yakın. En fazla üyeye sahip olan işçi sendikaları ise sırasıyla Türk-İş, Hak-İş ve DİSK.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye’de işçi sendikalarının toplam üye sayısı 2 milyon 123 bin 685.

Sendikalaşma oranı ise yüzde 14,13.

Türkiye’deki toplam işçi sendikası sayısı 206 olurken, ocak ayına göre sendikalı işçi sayısındaki artış 54 bin 209 kişi olarak kayıtlara geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ocak- temmuz döneminde altı yeni sendikanın kurulduğunu ve yüzde 1’lik iş kolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 54’e ulaştığını kaydetti.

Bilgin şöyle devam etti: “Çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomisinin yapı taşlarını oluşturan işçilerimizin sendikalaşma oranının daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum.”

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