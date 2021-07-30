İstanbul dahil bazı illerde ormanlara giriş yasaklandı

İstanbul, Gaziantep, Çanakkale, Balıkesir, Niğde ve Kocaeli’de mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı.

Türkiye üç günü aşkın süredir Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’daki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, çıkan 71 yangından 14’ünün kontrol alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yangınların durdurulamaması ve ekipman yetersizliği eleştirilirken bazı iller yangınların önüne geçebilmek için ormanlara girişi yasaklamaya başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin ve piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.

#İstanbul’da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında🔥



Artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 TEMMUZ-31 AĞUSTOS tarihleri arasında



📍Ormanlara girmek🌲

📍Orman çevresinde ve içinde mola vermek🚗

📍Orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır



👉🏻https://t.co/h3ywqyf8b5 pic.twitter.com/wysKbaRZaL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2021

Aydın’da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na girişler yasaklandı.