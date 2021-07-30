Erdoğan: THK’da buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının orman yangınlarının söndürmede kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar için “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” dedi.

İstanbul’da Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü, ‘siyaset, spekülasyon ve siyasi partilerin yaklaşım tarzları’nın üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanının açıklamasından satır başları şöyle:

* 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz. İnsansız hava araçlarımızla bölgelerin durumunu sürekli inceliyoruz. 1140 noktada orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediliyor.

* Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6’ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya’dan ve Ukrayna’dan aldığımız uçaklar var. Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek.

* 28-30 Temmuz’da 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette, 57’si kontrol altına alındı, 14 orman yangınını kontrol altına alınma çalışması devam ediyor.

* Evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.