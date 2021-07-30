Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kripto para kullanıcı sayısı ikiye katlandı

Crypto.com tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kripto para kullanıcılarının sayısı yılın ilk altı ayında iki katına çıktı ve 221 milyona ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Çalışmaya göre ocak ayında toplam kullanıcı sayısı 106 milyon seviyesindeydi.


Ocak-nisan döneminde 142 milyona çıkan sayı, nisan-mayıs döneminde ise tam anlamıyla bir patlama yaptı. Bitcoin’in rekor seviyeyi gördüğü bu ayda toplam kullanıcı sayısı da 200 milyonu geçti. Sayı haziran ayında ise 221 milyon kişi olarak ölçüldü.

Kripto paralara olan ilginin artmasında 2020 yılının başlarından bu yana DeFi sektöründeki büyüme, El Salvador gibi ülkelerin doğrudan kripto parayı resmi para birimleri olarak kabul etmesi ve PayPal, Tesla, Mastercard gibi büyük kurumsal firmaların kripto paraları benimsemesinin rolü büyük.

Kripto para biriminin ana oyuncusu Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs ayında başlayan büyük düşüşle 30 bin dolara kadar çekilen BTC, bir süredir 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede hareket ediyor.

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