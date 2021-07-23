İlk defa büyük bir banka, kripto fonları bireysel müşterilere açtı

ABD’li bankacılık devi JPMorgan, tüm bireysel varlık yönetim müşterilerine kripto para fonları için erişim sağlayan ilk büyük banka oldu.

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Business Insider’de yer alan habere göre JPMorgan’ın danışmanları artık Grayscale Investments’ın Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Ethereum Classic fonları ile alım satım yapabilecek. Ayrıca, Osprey Funds tarafından işletilen bir Bitcoin fonu da bu listeye dahil.

Ancak danışmaların müşterilere Bitcoin fonlarına yatırım tavsiyesi vermesi hala yasak. Bu noktada sadece müşterilerden gelen yatırım talepleri dikkate alınacak.

Bankanın kriptoya dahil olmasına rağmen JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın Bitcoin’e hala çok mesafeli durduğu biliniyor. Eylül 2017’de Bitcoin’i ‘dolandırıcılık‘ olarak niteleyen Dimon, 2020 yılında da yine müşterilerine Bitcoin’den uzak durma çağrısı yapmıştı.

Dimon’un BTC’ye karşı daha toleranslı olmasına neden olan gelişme ise müşterilerden gelen talep. Bu durumu ise şöyle anlatıyor: “Ben zararlı madde kullanmam ama ulusal düzeyde yasal hale getirirseniz, insanlarımızın onu kullanmasından alıkoyamam. İnsanlara paralarını nasıl harcayacaklarını söylemem.“

Geçtiğimiz mart ayında yine ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, üç Bitcoin fonuna erişim başlatmış ancak fonlar sadece yüksek net değere sahip müşterilerin kullanımına sunulmuştu.